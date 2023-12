Kijk terug: De kwartfinales van Sim Formula Europe

Sim Formula Europe is een simcompetitie die erop gericht is om de snelste Europese simracers te vinden. De competitie wordt afgesloten met een finale in Maastricht, maar eerst was er nog een hotlap-competitie. Virtuele racers moesten hun snelheid bewijzen in kwalificatieronden over het circuit van Zandvoort met de Porsche 992 Cup. Het was een spannende competitie met een top-zestig die dicht bij elkaar zat. Deze zestig rijders komen vandaag in actie tijdens de kwartfinales. Opnieuw starten zij rFactor 2 op om de Porsche 992 Cup in te laden, maar dit keer zal er geracet worden op de Outer Loop van Bahrein, waar de Formule 1 in 2020 eenmalig op racete.

Dat gebeurt in drie splits met een race van 20 minuten, waarin dus geen pitstop hoeft te worden gemaakt. De top-tien van elke split schuift dan op naar de halve finale, die op 21 december plaatsvindt. Decor van die laatste race is de sprintversie van de Nürburgring. In deze race strijden de laatste dertig simracers om slechts zeven plekken voor de finale in Maastricht. Eén plek is alvast gereserveerd voor de regerend kampioen: Damian Skowron.

Op 13 januari vindt de Super-Final plaats in Maastricht, waar acht simracers het op locatie tegen elkaar opnemen via een LAN-verbinding. Bovendien kunnen de simracers rekenen op goede kwaliteit simrigs, waardoor er een gelijkwaardig speelveld gecreëerd wordt. Omdat deze simcompetitie in Maastricht ten einde komt wordt er voor die gelegenheid opnieuw gestreden op het virtuele stratencircuit van Maastricht. De prijzenpot voor deze simcompetitie staat op 10.000 euro, waarbij de winnaar op 3.000 euro kan rekenen. De nummer twee gaat er met 1.750 euro vandoor, de nummer drie pakt 1.250 euro mee. P4 levert 1.000 euro op terwijl alle plaatsen erachter goed zijn voor 750 euro, waardoor een kwalificatie voor de finale hoe dan ook prijzengeld oplevert.

De finale in het MECC Maastricht is gratis bij te wonen. Naast de finale zelf zijn ook nog grote merken uit de simracewereld aanwezig om de nieuwste producten te tonen en kun je ze deze testen. Sim Formula Europe maakt deel uit van InterClassics Classic Car Show Maastricht.