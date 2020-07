Visser weet op Spa niet te winnen in virtuele W Series

Visser moest in de eerste race haar meerdere erkennen in Garcia en hetzelfde gebeurde ook in de derde race. Visser kon de schade aardig beperken door tweemaal op de tweede plaats te eindigen, in de eerste race probeerde ze zelfs nog te winnen met een klassieke passeerbeweging in de laatste chicane. Garcia had echter meer grip bij het uitkomen van de bocht en wist de zege veilig te stellen.

De tweede race verliep een stuk slechter voor Visser, die in de eerste ronde slachtoffer werd van de chaos. Waar de concurrentie als een mes door de boter sneed, zat Visser op de verkeerde plek op het verkeerde tijdstip en was er geen mogelijkheid om punten te scoren.

Visser heeft nu een totaal van 250 punten en nog altijd een voorsprong van 49 punten op Irina Sidorkova. Garcia klom op naar de derde plaats in het kampioenschap en staat op 181 punten.