Virtuele 24 uur van Le Mans over de gehele wereld digitaal uitgezonden

MIAMI, 12 januari 2023 — Dit weekend staat de finale van de spectaculaire Le Mans Virtual Series, georganiseerd door Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games” of de “Company”), op het programma: de virtuele 24 uur van Le Mans. Het evenement kan weer op een indrukwekkende line-up rekenen. Veel zenders zenden de actie live uit. Zo is de race onder meer te zien via de Eurosport Player in Europa, Motor Trend On Demand in Noord-Amerika, CNBC Pan Latin America en M-Net SuperSport in de sub-Sahara regio’s van Afrika. Door deze digitale uitzendingen via OTT-platforms en on demand services, kan deze extreem populaire esports-race door miljoenen fans vanuit huis gevolgd worden.

Het evenement kan rekenen op deelname van kampioenen uit de racewereld en esports. De coureurs komen uit alle windrichtingen. Onder hen Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen, racend vanuit Monaco, F2-kampioen Felipe Drugovich vanuit Brazilië en Formule 3-kampioen Victor Martins vanuit Frankrijk. Zij nemen het onder meer op tegen IndyCar-sterren Romain Grosjean en Felix Rosenqvist, plus een grote hoeveelheid esports-sterren.

Vanaf het circuit van Silverstone, Groot-Brittannië, wordt een speciale tweedaagse live TV-show gepresenteerd. In de commentaarpositie nemen onder meer FIA World Endurance Championship-commentator Martin Haven, esports-experts Chris McCarthy en Lewis McGlade, en de zeer ervaren autosportcommentator Ben Constanduros plaats. Over de gehele wereld zijn ‘pitreporters’ gepositioneerd voor interviews. Onder hen Hayley Edmonds in Parijs en WEC-deelnemer en FIA F2- en F3-commentator Alex Brundle in Engeland.

De 180 deelnemers - 41 verschillende nationaliteiten - besturen de 45 wagens (4 coureurs per auto, roulerend gedurende de 24 uur) en zijn gevestigd in 164 verschillende simulatoren over de gehele wereld. De digitale belangstelling van een grote verscheidenheid aan internationale zenders weerspiegelt de spreiding van rijders en teams volledig.

Eurosport zendt het tweedaagse evenement live uit in Europa via de Eurosport Player, en wereldwijd is het evenement te volgen op Motorsport.tv. Mede dankzij een groot aantal succesvolle esporters uit Oost-Europa, wordt het evenement ook live uitgezonden in Kroatië (Max Sport), Polen (Motowizja FB en SportKlub), Slowakije (Arena) en Oekraïne (Sports TV Ch2). Ook landen als Malta (TVMSports+) en Turkije (BeIN) zenden de race live uit.

Motor Trend brengt live verslag uit in Noord-Amerika op haar OTT-service, terwijl TYC in Mexico het eerste en laatste uur van de race live uitzendt. Mnet SuperSport en Africa XP verzorgen de verslaggeving in de sub-Sahara en Pan-Afrika regio’s. Daarmee is het evenement te volgen op vier continenten. Tot slot wordt de race getoond in Fiji (FBC) en Singapore op Singtel.

Naast deze live-uitzendingen is in veel landen de speciale 52 minuten durende highlights-show te zien, waaronder CNBC, Disney/Fox in China en Sport 1 in India.

De officiële YouTube- en social media-kanalen van de ACO en het FIA WEC zenden de actie live van start tot finish uit, evenals de officiele website van de Le Mans Virtual Series (www.lemansvirtual.com). De uitzending begint om 13.15 uur Nederlandse tijd. De fameuze Franse vlag voor de start van het grootste endurance esports-evenement ter wereld wordt om 14.00 uur gezwaaid.