Om het geheugen even op te frissen: de virtuele 24 uur van Le Mans 2020 vond plaats in het weekend waarin de echte race oorspronkelijk zou plaatsvinden. Door de coronapandemie werd de klassieker op Franse bodem uitgesteld tot september. Een samenwerking tussen de Automobile Club de l’Ouest, het FIA World Endurance Championship. Le Mans Esports Series en Motorsport Games resulteerde in een virtueel equivalent. In totaal stonden 200 rijders uit 37 landen, racend op 170 simulators wereldwijd, in dienst van 50 teams aan de start van het virtuele Circuit de la Sarthe in rFactor 2.

#1 Rebellion Williams Esport Oreca 07 LMP2: Louis Deletraz, Raffaele Marciello, Nikodem Wisniewski, Kuba Brzezinski Foto: Rebellion Racing

De winst ging naar Rebellion Williams Esport, Porsche won de GTE-klasse. De grid stond bol van de kwaliteit. F1-sterren Max Verstappen, Fernando Alonso, Charles Leclerc, Lando Norris en Pierre Gasly namen deel, maar ook sterren als Juan Pablo Montoya, Jenson Button, Rubens Barrichello, Jean-Eric Vergne, Antonio Felix da Costa, Stoffel Vandoorne, Simon Pagenaud, Nelson Piquet Jr, Olivier Panis, Simona de Silvestro en Tony Kanaan. Zij vormden teams met de beste esporters ter wereld: de ideale mix van praktijk en de virtuele wereld.

Le Mans Virtual Studio Foto: ACO

De uitzending van 25 uur (inclusief voor- en nabeschouwing) werd wereldwijd door 14,2 miljoen fans bekeken. De race werd in 57 landen uitgezonden, waaronder door Eurosport, ESPN en Sky Sports. Via Facebook, YouTube en Twitch werden nog eens 8,6 miljoen views gegenereerd, de hashtag #LeMans24Virtual leverde 131,5 miljoen impressies op. Het evenement won vele awards, waaronder Best Live Experience in de Leaders Sports Awards en de Pioneering and Engineering Trophy bij de Autosport Awards.

Kort gezegd: het was op alle vlakken een groot succes. Maar wat nu? We spraken met voormalig WEC CEO Gerard Neveu, die recent als Motorsports Advisor aan de slag ging bij Motorsport Games. En er blijkt heel wat moois in het verschiet te liggen voor fans van gaming, esports en sportscars in het algemeen…

Le Mans Virtual Studio Foto: ACO

“We hebben zoveel mooie plannen in de pijplijn”, begint Neveu. “Ten eerste mag ik vertellen dat er, als samenwerking tussen Motorsport Games, Le Mans en de Automobile Club de l’Ouest, een dedicated videogame aan zit te komen. We mikken op lancering in 2023, het jaar dat de 24 uur van Le Mans een eeuw bestaat. De game wordt momenteel ontwikkeld en ons team werkt er hard aan. Het weerspiegelt de sfeer van sportscar racing en dit magische evenement. Ik weet zeker dat alle sportscarfans dit zeer interessant zullen vinden.”

Sfeerbeeld van de nacht Foto: Xynamic

Hij vervolgt: “Daarnaast ontwikkelen we de Le Mans Virtual tot een reeks aan races, een regulier esports-kampioenschap vergelijkbaar met het WEC-format. We gebruiken hetzelfde model: een combinatie van de beste esports en professionele coureurs met evenementen op vier circuits. Er wordt net als voorheen geracet met LMP2’s en GTE-wagens. Daarnaast komen er races die open zijn voor publiek zodat iedereen ervan kan genieten. En tot slot kan ik onthullen dat de virtuele 24 uur van Le Mans op Circuit de la Sarthe in de winter weer gaat plaatsvinden. We volgen hetzelfde plan als voorheen, met zeer bekende coureurs die deelnemen en wereldwijde uitzendingen zodat veel fans de race kunnen volgen. We willen de kwaliteit van het evenement naar een nog hoger plan tillen. Na de echte Le Mans in augustus brengen we hierover meer nieuws naar buiten.”

Kortom: met een tweede editie van de virtuele 24 uur van Le Mans in de winter, een esports-kampioenschap en een Le Mans-videogame in 2023 kunnen de gamers en sportscarsliefhebbers de komende jaren hun hart weer flink ophalen.

Le Mans 24 Virtual bokalen Foto: ACO