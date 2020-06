'Virtuele 24 uur Le Mans wel serieus dankzij teams en regels'

Nadat de 24 uur van Le Mans door de coronacrisis werd uitgesteld tot september wordt de etmaalrace volgend weekend vervangen door een virtuele versie, die wordt georganiseerd door promotor ACO, het FIA World Endurance Championship en Motorsport Games.

De deelnemerslijst is om van te smullen. Zo'n 200 rijders vertegenwoordigen 50 teams, een mix van vaste rijders uit het WEC en de F1, en professionele simracers. Het evenement wordt het hoogtepunt van de recente opmars van simraces, met onder meer Max Verstappen, Charles Leclerc en Lando Norris aan de start.

De ACO wil van de virtuele 24 uur van Le Mans een zo professioneel mogelijke race maken om het gemis van de echte wedstrijd op een waardige manier op te vangen. Dat staat in schril contrast met sommige simraces die door andere kampioenschappen werden gehouden en helemaal ontspoorden. Vooral de IndyCar iRacing Challenge was er zo een. Daarin schakelde Indy 500-kampioen Simon Pagenaud bewust Lando Norris uit en kegelde Santino Ferrucci in de laatste meters Oliver Askew eruit. In de Formule E liet Daniel Abt zich tijdens een simrace vervangen door een echte simracer en dat kostte de Duitser zijn echte job bij Audi.

Dat soort fratsen hoeven we in de virtuele 24 uur van Le Mans niet te vrezen, zo stelt WEC CEO Gerard Neveu. "We hebben een grote verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de race die we samen met Motorsport Games en rFactor 2 organiseren op het door iedereen verwachtte niveau is", vertelde Neveu aan Motorsport.com.

“We hebben sterke sportieve reglementen opgesteld omdat we een serieus evenement willen organiseren voor de mensen die daar veel tijd in investeren. We willen de geest van Le Mans bewaren. De teamspirit is heel belangrijk. Het gaat om vier coureurs, niet eentje. Als je dus iets verkeerds zou doen, dan bestraf je ook je teamgenoten. Ik vertrouw in de deelnemers. Het is belangrijk om dit niveau van deelnemers te hebben met officiële wagens van Porsche, Aston, Ferrari, Corvette en Toyota. Dat zijn normaal gezien mensen die alles heel serieus opvatten."

De reglementen zijn ontworpen om incidenten op een realistische manier te behandelen. Wie zijn internetconnectie even kwijt is, krijgt drie minuten om weer te verbinden. Als dat niet lukt, kan een van de andere rijders de wagen overnemen. "Het is zoals een mechanisch probleem in de echte wereld, je loopt achterstand op maar krijgt wel de kans om verder te racen", aldus Neveu. "Als je crasht, loop je natuurlijk schade op aan de wagen. Maar je hebt wel de kans om nog de pits te bereiken en de schade te herstellen."

"Als team moet je de strategie van de vier rijders bepalen. Wie doet welke stint? Wie rijdt 's nachts? Wie zet je in de wagen als het zou regenen? De minimumtijd per rijder is vier uur, het maximum is zeven. Banden vervangen en bijtanken hoort er natuurlijk ook bij, dus dat zijn ook factoren om over na te denken."

Neveu denkt dat de organisatie veel kan leren van de virtuele versie van de Franse endurancerace. "Als je iets nieuws doet zoals dit, dan moet je bescheiden blijven en erkennen dat er de laatste jaren veel is veranderd. We zullen onze best doen om een heel goed evenement te organiseren. Vijftig wagens, 24 uur lang; Het wordt interessant om te kijken hoe dat er tegen zondagmiddag uitziet. We zullen er veel van leren, we zijn er allemaal heel enthousiast over."