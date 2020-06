Succes voor Lorenzo en Bendsneyder in virtuele MotoGP-races

In de kwalificatie liet Lorenzo meteen zien dat hij goed overweg kan met MotoGP 20, de game waarmee geracet wordt, want hij pakte pole position. De Spanjaard behield de leiding bij de start, ondanks een tikje van Fabio Quartararo, maar later in de eerste ronde werd hij onderuit gereden door Takaaki Nakagami. De Japanner nam de leiding over, terwijl Lorenzo terugviel. Aanvankelijk kwamen Quartararo en Francesco Bagnaia op de tweede en derde posities te liggen, maar beide rijders gingen kort daarna zelf onderuit. Dat promoveerde Tito Rabat naar de tweede positie, terwijl Quartararo terugviel naar P3.

Quartararo viel vervolgens nogmaals bij een inhaalpoging op Rabat in ronde 3, waarna Lorenzo de derde positie in handen kreeg. De race werd op zijn kop gezet in de vijfde ronde, toen Nakagami vanuit leidende positie onderuitging. Rabat erfde de leiding met een voorsprong van 1,2 seconden op Lorenzo, maar de Yamaha-rijder was sneller dan de leider en in de achtste ronde volgde de beslissende aanval. Lorenzo reed vervolgens onbedreigd naar de zege, terwijl Rabat zijn eerste podiumplaats in de Virtual Grands Prix pakte met P2. Quartararo herstelde zich van nog een valpartij door de derde positie in de slotfase over te nemen van Nakagami, die uiteindelijk vierde werd. Michele Pirro werd vijfde, voor Aprilia-tester Lorenzo Savadori, Bagnaia en Joan Mir op de achtste en laatste positie.

In de Moto2-klasse mocht Bendsneyder van pole position vertrekken en hij maakte daar optimaal gebruik van. Bij de start nam de Nederlander van NTS RW Racing de leiding in handen om daarna zienderogen weg te lopen bij de concurrentie. Na een foutloze race had Bendsneyder een voorsprong van ruim acht seconden op Kasma Daniel om zijn eerste virtuele Moto2-zege te pakken. Achter Daniel was de derde positie voor Hector Garzo, die optimaal profiteerde van de fouten die Marcel Schrötter maakte in de slotfase van de race.