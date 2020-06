Virtual Le Mans 24: Verstappen vooraan na 6 uur

De virtuele 24 uur van Le Mans werd na zo'n vijf uur op rood gezet voor een storing in het spel. Na een dik halfuur kon de race weer verder gaan met dezelfde rangschikking. Het Team Redline van Verstappen, Lando Norris, Atze Kerkhof en Greger Huttu moest daardoor wel een leiding van 16 seconden inleveren want het was net voor de storing komen pitten en kwam weer als tweede op de baan. De leiding ging zo naar simracer Rory MacDuff in de wagen van 2 Seas Motorsport, de auto van onder meer Formule E-rijder Oliver Rowland. De #04 ByKolles was derde in handen Jesper Pedersen.

De wagen van Fernando Alonso kwam al snel in de problemen door een samenloop van omstandigheden, maar werd weer opgevist en mocht als laatste van de LMP-deelnemers weer aansluiten.

Simon Pagenaud zorgde voor hilariteit toen zijn simstuurtje het tijdens zijn stint begaf. De Fransman van Team Penske moest zijn wagen aan de kant zetten en snel een reservestuur installeren.

In GTE domineerden de Porsche-wagens de vroege uren. Ayhancan Güven ging in de Porsche 911 RSR #83 aan de leiding voor de R8G Corvette van Mathias Beche en de #92 Porsche.

