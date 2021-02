Russell wint Virtual GP van Brazilië, Haas pakt klassement

Na de door de esporters gereden sprintrace mocht komiek Arnaud Tsamere van pole-position vertrekken, voor Arthur Leclerc en Dino Beganovic uit de Ferrari Driver Academy en streamer Flowstreet26. Leclerc kwam het beste weg, maar werd bij het insturen van de eerste bocht van achteren aangetikt door Flowstreet26. Het leidde tot grote chaos, waardoor Beganovic de leiding pakte voor Tsamere. Russell profiteerde echter het meeste van het gestuntel in de eerste bocht, want vanaf de veertiende startplek rukte hij ineens op naar de derde plaats. In de twee daaropvolgende ronden maakte hij ook korte metten met Alpine-rijder Tsamere en Beganovic, waardoor Russell binnen drie ronden aan de leiding lag.

De leidende positie zou de Brit in het restant van de race niet meer weggeven en na 36 ronden op Interlagos had hij een marge van ruim zes seconden op nummer twee Enzo Fittipaldi. De Haas-rijder had op zijn beurt ruim twee seconden voorsprong op Alex Albon, die ondanks een tijdstraf van zes seconden de derde positie voor zich opeiste. Beganovic hield de vierde plek vast, gevolgd door Pietro Fittipaldi en Arthur Leclerc. Beide mannen herstelden zich daarmee heel behoorlijk na de chaos in de openingsronde. MotoGP-rijder Jake Dixon werd zevende voor Mercedes, gevolgd door Tsamere, streamer Jimmy Broadbent en Superbike-rijder Luca Salvadori op P10.

In tegenstelling tot vorig jaar werd er dit jaar niet om spek en bonen gereden in de Virtual Grands Prix. De F1 zorgde namelijk voor een goed gevulde prijzenpot met 100.000 dollar, dat onder de negen deelnemende teams werd verdeeld om te schenken aan een goed doel naar keuze. Na drie races eindigde Haas F1 bovenaan het klassement met 85 punten en daardoor mag het Amerikaanse team 20.000 dollar schenken aan de Grand Prix Trust, een goed doel dat zich inzet voor de minder bekende helden uit de paddock die in nood verkeren. Achter Haas eindigde Ferrari op de tweede plaats met 62 punten, Williams pakte 57 punten en werd derde.