VIDEO: Verstappen en Juncadella toucheren in laatste ronde

Voor de vierde ronde van het sterkbezette esports-kampioenschap kregen de coureurs de beschikking over 2017-spec EK Formule 3-bolides en werd er geracet op Road America. Verstappen domineerde de eerste race maar had in de tweede wedstrijd meer tegenstand. Voormalig DTM-racewinnaar Daniel Juncadella zat de Red Bull F1-coureur flink op de hielen.

In de voorlaatste ronde van de tweede race maakte Verstappen een foutje waardoor zijn Spaanse tegenstrever het gat kon dichten. Niet veel later zette Juncadella de aanval in voor de leiding in de wedstrijd. Verstappen verdedigde stevig en dat resulteerde in een touché. Beide mannen konden hun weg vervolgen maar de strijd om de winst was daarmee wel beslecht.

In gesprek met Verstappen.nl blikte hij terug: "Ik zag dat Daniel elke ronde een beetje dichterbij kwam. Ik probeerde hem niet in mijn slipstream te krijgen, maar ik maakte een foutje in de hairpin en daarmee verloor ik drie tienden. Toen kwam hij in mijn slipstream, wat zorgde voor een spannende laatste ronde. Ik wist niet wat er precies gebeurde tijdens het incident, dus ik heb de onboard beelden teruggekeken. Ik stuurde niet naar rechts. Ik ging rechtdoor, de baan ging wat naar links en we raakten elkaar. Het is wat het is. Gelukking vlogen we niet van de baan en finishten we op dezelfde posities."

Bekijk het moment hieronder: