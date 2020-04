VIDEO: Leclerc en Russell spelen online voor vrachtwagenchauffeur

Charles Leclerc en George Russell staan dit weekend weer aan de start van een virtuele F1-race. Dit keer staat die van China op het programma. Daarin kunnen ze in deze tijden van corona hun kleuren van respectievelijk Ferrari en Williams nog een keer verdedigen samen met enkele andere Formule 1-collega's.

Het hoeft echter niet altijd aan 300 kilometer per uur te gaan. De twee jonge talenten hebben nu ook de trucksimulators ontdekt. In Euro Truck Simulator 2 kunnen gamers urenlang door heel Europa vracht bezorgen in hun vrachtwagen.

Beide heren streamen hun truckersavonturen op Twitch. Russell kan ook zijn broodheer Mercedes plezieren door met een vrachtwagen van het Duitse merk aan de slag te gaan. Dat ligt bij Ferrari-rijder Leclerc iets moeilijker ...

