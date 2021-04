VIDEO: De Bruin ongenaakbaar in kletsnatte straten van Tokio

Na de eerste twee races op Interlagos en Goodwood, stond er voor de derde ronde van de Spring Cup 2021 een race op een stratencircuit op het programma. In de Japanse hoofdstad werd er deze keer met RUF Porsche Caymans gereden op een kletsnatte Tokyo Expressway.

In de Japanse regen had Kaj de Bruin de pole-position voor zich op weten te eisen, maar in de eerste bocht waren er meteen een aantal concurrenten die de eerste plek over wilden nemen. Toch bleef de blauwe Porsche van De Bruin aan de leiding, om vervolgens al snel een gaatje te slaan naar de rest van het veld. Stef Franssen probeerde aanvankelijk nog het gat te dichten, maar op het natte asfalt stond er simpelweg geen maat op De Bruin, die zo zijn tweede overwinning van het seizoen pakte.

Op gepaste afstand kwam Franssen als tweede aan de finish. Eric den Hollander maakte het podium compleet voor Sander van Slooten. De winnaar van de vorige race op Goodwood moest zich tevreden stellen met een vierde positie.

Maandag 3 mei staat op de Red Bull Ring de vierde ronde van de KNAF-certified Gran Turismo Sport Spring Cup 2021 op het programma. De race op het Oostenrijkse circuit is vanaf 19.30 uur live te zien op de website van Motorsport.com Nederland.