Als runner-up in de Winter Cup liet De Bruin er in de eerste race van de Spring Cup geen gras over groeien. In de kwalificatie was hij al de snelste op het virtuele circuit van Interlagos, waardoor hij de race op het Braziliaanse circuit van pole-position mocht aanvangen. Hij deelde eerste startrij met Sander van Slooten, die zijn Corvette C7 in de eerste ronde meteen brutaal naast die van De Bruin wist te zetten. De polesitter wist de eerste aanval te pareren, maar in de tweede ronde wist Van Slooten alsnog de leiding over te nemen, terwijl ook Eric den Hollander aan De Bruin voorbij ging.

Strategisch steekspel

Na de eerste schermutselingen ontvouwde de race zich vanaf de achtste ronde tot een waar strategisch steekspel. De Bruin koos er namelijk voor om pas later zijn pitstop te maken, waardoor hij in tegenstelling tot zijn concurrenten geen last had van het verkeer en ook maar één keer een pitstop hoefde te maken. Die conservatieve strategie bleek uiteindelijk de juiste: het leverde De Bruin een soevereinde zege op in de eerste race van de Spring Cup.

Ook de overige twee plekken op het podium gingen naar coureurs die gekozen hadden voor een éénstop. De tweede plaats ging naar Stef Franssen. De derde plek ging na een fotofinish met 0,11 seconde verschil naar Daan van Zutphen, die in de sprint naar de finish Van Slootennet voor wist te blijven.

Bekijk bovenaan deze pagina de hoogtepunten van de openingsrace. De tweede race van de KNAF-certified Gran Turismo Sport Spring Cup 2021 wordt volgende week verreden op het Britse circuit van Goodwood en is live te zien op de website van Motorsport.com Nederland.