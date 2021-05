VIDEO: Superlichte KTM's strijden op Laguna Seca

Op het Amerikaanse asfalt heeft Kaj de Bruin zijn sterke reeks in de KNAF-certified Gran Turismo Sport Spring Cup 2021 een vervolg gegeven. In de KTM X-BOW had de klassementsleider tijdens de race een klein momentje, maar uiteindelijk werd de pole-position toch verzilverd met een nieuwe zege.

In de zwaarbevochten strijd om de tweede plek trok Stef Franssen uiteindelijk aan het langste eind. Sander van Slooten maakte het podium op Laguna Seca compleet.

De volgende race van de Spring Cup wordt aanstaande maandag verreden op het GP-circuit van de Nürburgring. Deze race is vanaf 19.30 uur live te zien op Motorsport.com Nederland.