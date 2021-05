VIDEO: Getunede muscle cars driften op de Nürburgring

In de eerste zes races van de Spring Cup was het Kaj de Bruin die het kampioenschap wist te domineren, maar in de zevende race wist Stef Franssen een dubbelslag te slaan. In een race waarin de gehele top-vijf om de overwinning vocht was het Franssen die uiteindelijk aan het langste eind trok en daarmee profiteerde van een mindere dag voor De Bruin. De winnaar van de vorige race op de Red Bull Ring moest in de Eifel genoegen nemen met 'slechts' een vierde plek.

Met zijn overwinning heeft Franssen ook de leiding overgenomen in het kampioenschap. Met een totaal van 1.130 punten heeft hij na zeven races 35 punten meer gescoord dan De Bruin.

Komende maandag verdedigt Franssen zijn voorsprong in het klassement in Race 8 van de Spring Cup. De race op het Japanse circuit van Autopolis is vanaf 19.30 uur live te zien op de website van Motorsport.com Nederland.