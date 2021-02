VIDEO: Bloedstollende driestrijd in eerste race KNAF Digital Winter Cup

Na diverse positiewisselingen voor en na de pitstop ontbrandt een nog fellere strijd in de laatste ronden. Veelal met drie auto’s naast elkaar vliegen de simracers over het circuit. Terwijl De Bruin de lange strijd in de voorlaatste ronde in zijn voordeel lijkt te beslissen, weet Haydar in de Andretti-hairpin zijn bolide er net voor te zetten. Maar wanneer er een foutje wordt gemaakt bij het opgaan van het rechte stuk richting de Corkscrew, kan De Bruin profiteren. In de laatste bochten wagen concurrenten Ackermann en Haydar ieder nog een laatste alles-of-niets-poging, maar zonder succes.

KNAF Digital is de esportstak van de Nederlandse autosportfederatie KNAF. Met ondersteuning van NOC*NSF is er gestart met twee competities: Gran Turismo Sport en DiRT Rally 2.0. Iedereen krijgt de mogelijkheid om gratis deel te nemen op het platform. Wil je meer weten? In dit artikel beschrijven we wat de competities inhouden en hoe je je kunt aanmelden.