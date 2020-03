Verstappen vermaakt zich met winst in simrace Spa

Verstappen en zijn vaste simracevrienden van Team Redline brachten een bijzonder sterke line-up op de been voor een wedstrijd over tien ronden met de Dallara F3 op Spa-Francorchamps. Naast vaste klant Lando Norris stonden er ook namen als Juan Pablo Montoya, Felipe Nasr, Felix Rosenqvist, Antonio Felix da Costa, Daniel Juncadella, René Rast, José Maria Lopez, Nelson Piquet Jr en Bruno Spengler aan de start.

Nederlandse inbreng was er naast Verstappen van Job van Uitert, Nicky Catsburg, Larry ten Voorde, Bent Viscaal, Richard Verschoor, Niels Langeveld en Max van Splunteren.

Verstappen nam bij de start de leiding over van polesitter Lorenzo Colombo en reed de hele race onbedreigd aan de leiding. Colombo bleef in de slipstream op de loer liggen, maar verloor de draft. Hij had wel een ruime marge om zijn tweede plek veilig te stellen. Na hen ging er heel wat mis bij de andere rijders. De als vierde gestarte Norris kwam traag weg en kreeg enkele beuken te verwerken. De McLaren F1-rijder viel terug tot de achtste plek, maar haalde BMW GT-rijder Spengler in op weg naar de zesde plek.

Porsche Supercup-coureur Larry ten Voorde was op weg naar de derde plek, maar werd nog ingehaald door DTM-rijder Juncadella.