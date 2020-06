Team van Verstappen tweede na eerste uur Virtual Le Mans

Om 15.00 uur precies werd door oud-basketballer Tony Parker de start gegeven voor de eerste editie van de virtuele 24 uur van Le Mans, de grootste simrace aller tijden van ACO, het FIA WEC, en Motorsport Games.

De start werd genomen door de echte rijders in de vijftig LMP2- en GTE-wagens. Max Verstappen deelt zijn wagen met F1-collega Lando Norris en met simracers Atze Kerkhof en Greger Huttu. De Nederlander schoof in de eerste ronde met zijn bolide van Team Redline op van vijf naar drie.

Polesitter Tom Dollmann maakte een valse start met de machine van ByKolles en zakte na een drive-through naar P17. De leiding ging zo naar Van der Linde, die de #30 deelt met GT-rijder Dries Vanthoor en simracers Fabrice Cornelis en Arne Schoonvliet.

Stoffel Vandoorne ligt op de derde plek met de #16 van Veloce Esports op enkele seconden van Verstappen.

Er was drama voor Fernando Alonso, die contact maakte met de #94 Porsche van Simona de Silverstro en van de baan ging. De #14 van Alonso en Rubens Barrichello zakte zo aardig weg. Ook de #8 Toyota verloor terrein door een spin van Brendon Hartley.

In de GTE-klasse heeft Loek Hartog de touwtjes in handen in de #88 Dempsey Proton Racing Porsche. De Nederlander leidt met 10 seconden voorsprong op de Porsche van polesitter Nick Tandy.