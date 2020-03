Verstappen en Norris nemen zondag plaats op virtuele startgrid

Naar aanleiding van de afgelasting van de Australische Grand Prix heeft Veloce Esports een virtuele editie van de Australische Grand Prix georganiseerd, genaamd ’Not the Australian Grand Prix’. Lando Norris kon het idee wel waarderen en verschijnt aan de start van deze race, terwijl de organisatie hoopt op de deelname van nog meer Formule 1-coureurs. De race wordt gespeeld in ‘F1 2019’ en wordt live uitgezonden op YouTube en Twitch. De start is om 16.45 uur Nederlandse tijd.

“Ik wilde me niet de kans ontnemen om dit weekend nog een race te rijden”, reageert de McLaren-coureur, die het in ieder geval opneemt tegen een aantal grote namen uit de simracewereld. “Dit leek me de perfecte manier om mijn honger naar competitie te stillen en toch nog wat lol te hebben. Hopelijk vinden de fans het leuk om naar te kijken.” In de virtuele wereld vormt het coronavirus natuurlijk geen bedreiging. “We zijn ons allemaal bewust van de huidige situatie en hopen op het beste”, vervolgt de Brit, die een van zijn teamleden bij McLaren positief getest zag worden op COVID-19. “Het mooie aan Esports is dat alle deelnemers op afstand kunnen meedoen.”

Voormalig Formule 1-coureur Jean-Eric Vergne is een van de oprichters van Veloce Esports. “Nu er meerdere wedstrijden in verschillende kampioenschappen zijn afgelast, zien wij het bij Veloce Esports als onze plicht om het racen de komende paar maanden op gang te houden”, zegt de oud-coureur van Toro Rosso. “Terwijl we in afwachting zijn van het moment waarop het coronavirus onder controle is, zien we dit als een mooie kans om alle coureurs en professionele simrijders samen te brengen en ze tegen elkaar te laten strijden." De Fransman hoopt dat de online evenementen ook bij het publiek in de smaak valt. "Er zal een nieuwe type racen ontstaan, waar fans graag naar zullen kijken.”

Max Verstappen doet ondertussen mee aan de zogenaamde ‘All-Star Esports Battle’, waaraan eveneens bekende coureurs en simrijders aan de start komen. Behalve de Red Bull-coureur heeft de organisatie van deze wedstrijd zich verzekert van de deelname van onder andere Rudy van Buren, Formule E-klassementsleider Antonio Felix da Costa en Billy Monger. Ook deze race, die bevochten wordt op rFactor 2, is om 16.45 uur en te volgen op YouTube.