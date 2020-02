Livestream: iRacing 24 uur Daytona met Max Verstappen

Team Redline, het simteam van onder andere Max Verstappen, kan uiteraard niet ontbreken in de een van de grote enduranceraces op iRacing. Verstappen vormt in de virtuele versie van de legendarische etmaalrace een kwartet met simulatorexpert Atze Kerkhof en de Duitsers Dominik Färber en Patrick Schneider.

Verstappen en co besturen een Daytona prototype, wat dus wil zeggen dat ze voor de algemene overwinning gaan. In het andere prototype vinden we onder andere Kelvin van der Linde terug, de Zuid-Afrikaanse GT-rijder die we kennen als kampioen in de ADAC GT Masters en deelnemer in de GT World Challenge. Het team zet ook twee wagens in de GTD-categorie in met verschillende grote namen uit de simwereld, waaronder de Duitsers Max Wenig en Max Benecke en de Fin Aleksi Uusi-Jaakkola.

De wedstrijd is vanaf hieronder live te volgen.