VIDEO: Nederlanders zegevieren in virtuele 24 uur van Le Mans

Jeffrey Rietveld reed zich op vrijdag al in de kijker door er met de pole-position vandoor te gaan. De coureur van Realteam Hydrogen Redline ging in de kwalificatie twee duizendsten sneller dan Max Verstappen, die het zodoende moest doen met de tweede startpositie. Toen de wedstrijd zaterdag om 14.00 uur begon, liet de regerend Formule 1-kampioen er echter geen gras over groeien door meteen naar de leiding te gaan.

Voor Verstappen kwam er na zeven uur echter een einde aan de race. Tijdens zijn tweede stint met de #123 Team Redline schoof hij eraf bij de Ford Chicane, kort nadat hij een langzamere deelnemer had ingehaald. Verstappen crashte in de bandenstapels, waarbij de LMP2-bolide dusdanig veel schade opliep dat hij en zijn teamgenoten Felix Rosenqvist, Maximilian Benecke en Atze Kerkhof meteen uit de wedstrijd waren.

Na de crash van Verstappen was het Realteam Hydrogen Redline dat aan de leiding ging en de wedstrijd tot aan de finish zou controleren. Na 24 uur racen stuurde Rietveld, die een team vormde met Felipe Drugovich, Oliver Rowland en Michal Smidl, de auto met startnummer 70 als eerste over de streep, een minuut later gevolgd door de #1 Rebellion GPX Esports van Louis Deletraz, Augustin Canapino, Kuba Brzezinski en Nikodem Wisniewski. Het podium werd gecompleteerd door de #4 Floyd ByKolles-Burst. Het team van Tom Dillmann, Bent Viscaal, Jesper Pedersen en Jernej Simoncic finishte op een ronde achterstand.

Bij de GTE’s was de zege voor BMW Team Redline. De BMW M8 GTE met startnummer 71 werd bestuurd door Rudy van Buren, Lorenzo Colombo, Enzo Bonito en Kevin Siggy. Daarmee was de 2022-editie van de virtuele Le Mans een bijzonder succesvolle voor Team Redline, dat dus zowel in de LMP’s als de GT’s de overwinning pakte. “Dit voelt goed”, reageerde teammanager Atze Kerkhof meteen na afloop. “Dit voelt als genoegdoening voor afgelopen jaar. Het team heeft het fantastisch gedaan in dit ongelooflijke evenement. Bij mij persoonlijk verliep iets minder, aangezien mijn eigen auto was uitgevallen. Maar als team heeft Team Redline het wel voor elkaar gekregen, zoals eigenlijk vorig jaar ook al het hele seizoen het geval was. Dit is een heel mooi begin van 2022.”

Met name de zege in de GTE-klasse kwam niet vanzelf. “We hadden vandaag niet de beste auto, maar het is ons toch gelukt om te winnen. De jongens hebben het maximale uit de wagen gehaald met hulp van de engineers, die de hele nacht ondersteuning hebben gegeven”, aldus Kerkhof. “Er is zoveel gebeurd tijdens de race. Zo moest Rudy van zijn kantoor in het noorden van Nederland naar ons kantoor in het zuiden van het land rijden om drie uur ’s nachts omdat zijn stuurtje kapot was gegaan. Hij moest vanochtend vroeg dus in een voor hem vreemde sim stappen en direct presteren, wat niet makkelijk was. De jongens stonden dus flink onder druk, maar ze hebben het goed volgehouden.”

In de Virtual Le Mans Series ging de eindzege met halve punt verschil naar Realteam Hydrogen Redline, terwijl BMW Team Redline comfortabel bovenaan eindigde bij de GTE-teams.

Bekijk de hoogtepunten van de virtuele 24 uur van Le Mans: