Veloce's #NotTheGp krijgt uniek format

Vanavond komen onder andere Formule 1-coureus Lando Norris en Nicholas Latifi in actie, maar ook Stoffel Vandoorne, W Series-kampioen Jamie Chadwick, Real Madrid-doelman Thibault Courtois en golfer Ian Poulter zijn van de partij.

De virtuele race vanavond is de derde in deze serie die is ontwikkeld door Veloce en Motorsport Games. Opnieuw is gekozen voor een nieuw format. De eerste race in Australië kende de helft van de ware raceafstand en het evenement in Bahrein was een sprintrace met omgedraaide startopstelling. Nu is gekozen voor een één-op-één knock-outsysteem waarbij de winnaar doorgaat naar de volgende ronde. Er zal onder gestreden worden op Monza, Spa-Francorchamps en Suzuka.

De race is vanaf 19:00 uur hier live te volgen