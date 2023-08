In 2011 neemt Jann Mardenborough, zoon van voetballer Steve Mardenborough, deel aan een speciale competitie in de bekende racegame Gran Turismo. Ruim 90.000 mensen proberen de snelste tijd neer te zetten om een plaats in de Nissan GT Academy te bemachtigen. Uiteindelijk wordt de selectie beperkt, met Mardenborough als een van de kandidaten. Na een serie van tests kroont hij zich tot winnaar, waarna hij het Drivers Development Program voltooit om in de 24 uur van Dubai van 2012 derde te worden in zijn klasse. Datzelfde jaar neemt hij met de Nissan Nismo GT-R GT3 deel aan de Blancpain Endurance Series en British GT. Een jaar later zouden de hoogtepunten volgen. Hij stapt namens Carlin in de Formule 3 en Britse GP3 om halverwege het jaar deel te nemen aan de 24 uur van Le Mans. In de LMP2-klasse slaagt de simracer erin om met Greaves Motorsport meteen op het podium te eindigen: Mardenborough komt als derde over de streep.

In 2015 vertegenwoordigt Mardenborough Nissan tijdens de 24 uur van Le Mans, dit keer in de topklasse. Het zou geen succesverhaal worden: het team viel uit met de opvallende GT-R LM Nismo. Sindsdien is er internationaal nog maar weinig over Mardenborough geschreven, maar hij heeft niet stilgezeten. In 2016 maakt de coureur uit het Britse Darlington de overstap naar Japan, waar hij in de Japanse Formule 3 de runner-up werd. Een jaar later rijdt hij in de zeer competitieve Super Formula, waarin hij als veertiende eindigt. In de jaren die volgen stapt hij vooral in GT-bolides in het bekende Super GT-kampioenschap, waarin hij in de GT500-klasse uitkomt. Die GT3's laat hij in 2021 en 2022 achter zich voor een avontuur als simulator- en ontwikkelingscoureur van Nissan e.Dams en McLaren. De afgelopen maanden zijn echter wat rustiger verlopen op racevlak, aangezien hij bezig is geweest met een bijzonder project: de film Gran Turismo.

"Ik was iets van zes maanden op de set aanwezig", zegt Mardenborough in een exclusief interview met Motorsport.com. "Ik deed de stunts en was betrokken bij de film, ik zorgde ervoor dat het allemaal klopte. Ook dit jaar doe ik veel promotiewerk, dus er is niet zo veel tijd voor racen. Ik deed dit jaar één race in Fuji, in de Super Taikyu, de 24 uursrace. Nu zijn we hier."

Niet de juiste beslissing

In zijn opsomming van zijn carrière slaat Mardenborough één uitstapje over: zijn tijd bij het Formule 1-team van Red Bull Racing, waar hij in 2014 onderdeel uitmaakt van het driver development programme. "Ik zat toen in de Red Bull-simulator", herinnert hij zich. In dat jaar racet Mardenborough namens Arden International, een team van Red Bull-teambaas Christian Horner. "Voor elke ronde van het GP3-kampioenschap zat ik in de simulator met de engineers en bereidde ik me voor. Op dat moment zat ik drie jaar in de racerij, ik was nog erg fris. [Het was pas] het tweede jaar in formuleauto's."

Mardenborough had graag langer in de Formule 3 geracet, maar kreeg daar slechts één seizoen. "Om te kunnen blijven racen, moest ik een niveau hoger zien te komen", legt Mardenborough uit. "Voor mijn carrière en mijn ontwikkeling als coureur was het niet de juiste beslissing. Maar het was de beslissing die ik op dat moment moest nemen." Heel gelukkig was hij daar dus niet mee, ook omdat hij zo genoot van de Formule 3-bolide. "De Formule 3-auto is de beste auto ter wereld. Het is de mooiste auto."

Jann Mardenborough genoot in zijn carrière van de Formule 3-bolide. Photo by: Daniel James Smith

Gebrek aan competities

Dat Mardenborough van een zeer bijzondere en gevarieerde racecarrière heeft kunnen genieten, is te danken aan de Nissan GT Academy. Dankzij die simracecompetitie kwam de Brit in beeld als het nieuwste toonbeeld van het Japanse bedrijf in de racerij. Mede door zijn snelle vooruitgang en goede resultaten in verschillende klassen groeit Mardenborough uit tot een inspiratiebron voor simracers die hetzelfde doel nastreven. Door de jaren heen is het simracen nog populairder geworden en de meeste simracegames hebben al allerlei eSports-competities. Toch is het niet zo dat veel nieuwe simracers het ver schoppen in de echte wereld, als zij überhaupt al die kans krijgen.

Mardenborough is ervan overtuigd dat het ook vandaag de dag nog mogelijk is voor simracers om die stap te maken. "Natuurlijk, omdat ik dat al heb gedaan!", antwoordt hij zelfverzekerd. "Het is heel goed mogelijk. Als je deze vraag dertien jaar geleden had gesteld, voordat ik ging racen, was het zeker wat lastiger om die vraag te beantwoorden. Maar nu: ja, ik heb bewezen dat het mogelijk is. Ik heb alles behalve de Formule 1 gedaan. Ik heb in de hoogste categorieën in Japan geracet, de Super Formula en GT500. [Ik was] fabriekscoureur terwijl ik nul race-ervaring had. Ik reed niet in de karts, was nog nooit naar een circuit geweest. Niks. Al mijn ervaring kwam van Gran Turismo."

"Om je vraag te beantwoorden: ik ben verrast dat er sindsdien geen competitie meer is geweest die vergelijkbaar is met de GT Academy", vervolgt Mardenborough. "Dat irriteert me echt, omdat het commercieel gezien een succes was." Dat gold volgens hem voor 'elke industrie die betrokken was bij het creëren van de Academy', zoals Nissan en Sony's Playstation. "Alle betrokken partners deden het financieel goed. Het werkte als een business."

De formule werkt

Wel wijst Mardenborough naar World's Fastest Gamer, een competitie van McLaren die Rudy van Buren en James Baldwin als winnaars zag. Dat project werd gerund door Darren Cox, het brein achter de Nissan GT Academy. "Sinds World's Fastest Gamer, waar ze twee runs van deden, is er niet echt zoiets [als de GT Academy] geweest. Ik krijg veel vragen van mensen met dezelfde achtergrond als ik op Instagram: 'Hoe kom ik in de racerij terecht? Ik hou van racen en ik ben erg goed in racegames, maar hoe doe ik dat?' Dan heb ik zoiets van... dat weet ik niet. Je moet contact opnemen met een team, je een weg banen via de traditionele weg van deel uitmaken van een team, [beginnen als] monteur, en misschien is er een kans om een auto te testen als de coureur niet komt opdagen voor een testsessie of zoiets. Anders dan dat kan ik je geen antwoord geven. En het irriteert me. Echt waar. Want de formule werkte, daar ben ik het bewijs van."

Mardenborough hoopt daarom dat de film Gran Turismo, waaraan hij als coproducent heeft meegewerkt, een inspiratiebron zal zijn voor 'grote multinationals om iets vergelijkbaars te organiseren'. "Omdat het werkt." Met zijn achtergrond als simracer rijst dan al snel de vraag of hij zelf niet zo'n project kan optuigen. Daar is hij op dit moment echter niet mee bezig. "Het is iets waar je echt even over na moet denken", benadrukt de Europese GT Academy-winnaar van 2011. "Ik race nog steeds zelf, ik wil nog een bepaald niveau bereiken. Ik wil Le Mans rijden met een Hypercar. Ik ben me ervan bewust dat ik een reputatie heb, ik kom uit die [simrace]wereld. Maar het vereist meer diep nadenken over hoe het echt zou moeten."

Terugkeer naar Le Mans

In zijn uitleg verklapt hij dus al één van zijn ambities: een terugkeer naar Le Mans. Het was immers een van zijn dromen om de 24 uur van Le Mans te winnen. In 2013 kwam hij in de buurt met de derde plaats in de LMP2-klasse, al geldt dat niet als een overall-zege. Nu heeft hij na jaren van racen in Japan weer een duidelijk doel voor ogen: in de 24 uur van Le Mans racen met een Hypercar. "Die auto's zijn gaaf", legt hij uit waarom hij dit nastreeft. "Ik heb het gevoel dat dit het gouden tijdperk is van sportscars en prototypes omdat er zoveel fabrikanten bij betrokken zijn. Ik wil erbij betrokken zijn."

Door zijn racejaren in Japan is er in Europa nog maar weinig vernomen van Mardenborough. Hij geniet van de GT's aldaar, maar weet ook: "Als je daar zo'n lange tijd zit, wordt je door de rest van de wereld vergeten. Dat hoort bij het spelletje, de menselijke natuur." Wat dan wel weer helpt, is de release van de film over zijn eerste jaren, van de GT Academy tot aan zijn derde plaats op Le Mans. "De film is op een goed moment in mijn carrière uitgekomen, om mijn naamsbekendheid weer te vergroten. Ik werk hard met mijn mensen om mensen te ontmoeten. Ik ben niet langer verbonden aan Nissan, dat is eind vorig jaar gestopt. Het bouwt nu echter mijn imago en naam op. Het is een nieuw hoofdstuk. [We] zijn in gesprek met teams, fabrikanten. Voor volgend jaar is dat het doel: Le Mans in een Hypercar. Ik zou ook graag wat in de Verenigde Staten willen doen in dezelfde klasse, GT3 eveneens. Maar we zullen wel zien." Gevraagd of er al concrete plannen zijn voor de 24 uur van Le Mans, antwoordt Mardenborough: "Geen concrete [plannen]. En zelfs al waren er concrete plannen, zou ik dat nu niet prijsgeven", lacht de Brit.

Jann Mardenborough is van plan om in 2024 terug te keren naar Le Mans, waar hij in 2013 derde werd in de LMP2-klasse. Photo by: Eric Gilbert

Gezegend en gelukkig

Een van zijn andere ambities, was het bereiken van de Formule 1. Dat zat er niet in voor Mardenborough, die met zijn 31 jaar ook weet dat dat nog een lastig verhaal gaat worden. Dat hoofdstuk is dus gesloten, maar met een terugkeer naar Le Mans zou hij één van zijn ambities wel werkelijkheid kunnen maken. Of hij teleurgesteld terugkijkt op het niet bereiken van de Formule 1? "De enige reden dat je in formulekampioenschappen reed, zo zag ik het toen, was omdat de Formule 1 je ambitie was. Ik was als mens niet zo goed ontwikkeld wat betreft het leven en het praten met mensen. Toch klonk altijd het antwoord: 'Ja, ik wil de top van deze sport bereiken, de Formule 1.'

Desondanks heerst vooral een 'gezegend en gelukkig' gevoel 'met alle kansen die ik in mijn leven heb gekregen'. "Want het had ook helemaal de andere kant op kunnen gaan", weet Mardenborough ook. Maar: "Ik ben niet tevreden. Ik ben nooit echt tevreden, er is altijd meer te doen." Dat 'meer te doen' heeft betrekking op zijn ambities om in de LMDh's en GT3's te racen. "Dat is mijn domein. En Le Mans is de grootste race ter wereld, ook voor prototypes. De zege op Le Mans is nog steeds het doel."

Film moet inspireren

Voor de autosportfan en simracer is het verhaal van Mardenborough - of in ieder geval van zijn eerste jaren - in de bioscoop te zien. Mardenborough, in de film Gran Turismo gespeeld door Archie Madekwe, heeft daarin als coproducent een belangrijke rol gespeeld. Zes of zeven jaar geleden zou het volgens hem 'erg makkelijk' zijn geweest om 'nee' te zeggen tegen zo'n project. "Je stelt jezelf dan open voor alles", legt hij uit waarom hij er dan niet zo happig op was geweest. Nu is dat wel anders en had hij een duidelijk doel voor deze film. "Ik bevind me in een positie waarin ik me goed voel, als er één persoon uit de bioscoop komt nadat hij dit heeft gezien en geïnspireerd raakt om zijn droom te volgen... Of dat nu autosport is of iets heel anders, [zoals] beeldhouwen. Dan is het de moeite waard om het mee te maken. Dus dat is mijn ambitie: voor mensen om hun passie te volgen, om hun doel in het leven te volgen omdat iedereen, geloof ik, als kind veel dromen heeft en iedereen met talent geboren wordt. De mijne is racen. Dat is waarvoor ik op aarde ben gezet: racen. Ik hoop dat mensen positief worden als ze naar de film kijken en de richting van hun leven in eigen handen nemen."

Zelf heeft Mardenborough naast het stuntwerk ook hard achter de schermen aan het script van de film gewerkt. "Ik ben zeer betrokken geweest bij alle scripts", geeft hij aan. "Het eerste script lag op tafel en natuurlijk waren er nog veel dingen niet juist, of het nou om het racen of Britse humor ging." Op een gegeven moment zat de coureur zelfs zeven uur achter elkaar, 'woord voor woord' door het script te gaan met de rest van het team. Pas in juni 2022 lag er een script klaar waar Mardenborough tevreden mee was. "Toen waren we nog bezig met het afronden van de casting."

Voor die cast vond het team onder meer Orlando Bloom, bekend van The Lord of the Rings en Pirates of the Caribbean, David Harbour, bekend van Stranger Things, en Djimon Hounsou, bekend van Blood Diamond. Voor zijn beeltenis in de film werd dus Archie Madekwe aangewezen als de juiste persoon. "Toen ik Archie voor het eerst ontmoette, stelde me dat weer gerust omdat deze man zoveel over me wilde weten. Het is geen biopic in de zin dat Archie imiteert hoe ik loop, of mijn gezichtsuitdrukkingen [nadoet]. Het gaat meer om de relaties die ik heb met mijn familie, ingenieurs en het racen. Daar richt het zich op. Dus het stelde me op mijn gemak dat hij al die vragen stelde."

Voor de lol

Door die geruststelling en de controle over de stunts kreeg Mardenborough steeds een beter gevoel over de film. "Ik concentreer me op mijn vak, op wat ik weet, wat ik al elf, twaalf jaar doe, namelijk autorijden. Oké, stuntrijden is iets anders, maar hier heb ik tenminste controle over. En ik heb veel vertrouwen in de persoon die mij speelt, ik ben erg blij met het script. Dus het is allemaal samengesmolten tot wat we vandaag hebben. Ik voel me heel gelukkig en gezegend dat ik zo'n grote inbreng heb in het proces."

Zo heeft Mardenborough veel te danken aan Gran Turismo, niet alleen zijn racecarrière maar ook zijn uiteindelijke inspiratie tot een film over de racegame en mogelijkheden ervan. Of hij vandaag de dag nog Gran Turismo speelt? "Af en toe. Je moet de tijd ervoor vinden. Ik speel het alleen voor de lol", lacht de simracer. "De enige keer dat ik het serieus speelde, was voor de GT Academy." Hij deed dat toen soms wel acht uur per dag. "De enige reden dat ik de game speelde, was omdat het leuk was. Elke keer dat ik het nu speel, is voor de lol", besluit hij.