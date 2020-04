Bagnaia wint virtuele MotoGP-race Oostenrijk, Rossi zevende

De eerste editie van de virtuele MotoGP-race op Mugello verliep behoorlijk chaotisch en datzelfde kon gezegd van de Oostenrijkse editie. De helft van de grid lag in de eerste bocht onderuit, maar polesitter Bagnaia en Viñales konden vrijuit door aan het front. De twee zouden het dan ook uitmaken voor de winst.

In de zevende ronde van de race leek Bagnaia het duel in zijn voordeel beslist te hebben nadat Viñales ten val kwam. Maar ook de Pramac Ducati-rijder was niet vrij van schoonheidsfoutjes, hij liet Viñales terugkomen en zo ontstond er een interessante strijd in de laatste ronde. Viñales nam de leiding in de vierde bocht, maar met een ambitieuze move wist Bagnaia de leiding terug te veroveren. Net als in de recente edities van de echte Oostenrijkse GP had het tot een beslissing in de laatste bocht kunnen komen, maar een foutje van Viñales zorgde ervoor dat hij geen poging meer kon doen.

Alex Marquez, winnaar van de eerste virtuele GP, eindigde op de derde plaats. MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez werd vierde voor Fabio Quartararo en Ducati-rijder Danilo Petrucci. De Italiaan had zijn PlayStation pas twee dagen in huis en was dus behoorlijk tevreden met zijn eerste meters.

Valentino Rossi maakte zijn virtuele MotoGP-debuut en sloot de race af op de zevende plaats. In de laatste bocht deed hij nog een poging om landgenoot Petrucci in te halen, maar dat moest hij bekopen met een valpartij. “Ik heb ervan genoten, mijn niveau is niet geweldig maar het was wel leuk. Ik ga m’n best doen om beter te worden”, verklaarde de negenvoudig wereldkampioen.

Takaaki Nakagami bleef laat op en eindigde op de achtste plaats voor Ducati-testrijder Michele Pirro en hekkensluiter Tito Rabat.