Twee dagen na GP Qatar maakt Verstappen indruk tijdens simrace

Slechts twee dagen na het laatste deel van een slopende triple header in de Formule 1 verscheen Max Verstappen alweer aan de start van een race, een virtuele krachtmeting ditmaal. De Limburger besloot last-minute deel te nemen aan de finaleraces van de VCO ProSim Series. Simracers slaan daarin de handen ineen met coureurs die ervaring hebben op het daadwerkelijke asfalt, met een zeer uitgebreide grid tot gevolg. Die grid wordt in tweeën gesplitst voor twee verschillende heats, waarbij de vijftien beste teams van iedere heat zich kwalificeren voor de afsluitende bonusrace.

Het publiek mag bepalen op welk virtueel circuit de coureurs het uitvechten, waarbij de keuze dinsdag ging tussen Interlagos en Sebring. Verstappen ventileerde op Twitter alvast zijn voorkeur voor de tweede optie en gezien zijn achterban mag het geen verrassing heten dat Sebring is gekozen tot het decor. Verstappen deelde op die baan de LMP2-bolide van Dallara met Dominik Hofmann, waarbij de coureurs halverwege de race wisselden tijdens de verplichte pitstops.

Verstappen mocht zijn kunsten voor het eerst vertonen in de slotfase van tweede heat, al wisten Team Redline-collega's Maximilian Benecke en Chris Lulham voordien al het VCO-kampioenschap veilig te stellen. Verstappen speelde in die titelstrijd logischerwijs geen rol, aangezien de dinsdagse actie pas zijn eerste deelname van het seizoen markeerde. Desondanks liet hij zich wel meteen gelden tussen de simspecialisen. Verstappen kwam als achtste uit de pitstraat na de stint van Hofmann en wist zijn bolide met startnummer #6 op te werken naar diezelfde stek. P6 in de heat bleek ruimschoots voldoende om zich te kwalificeren voor de bonusrace.

Voor dat slotstuk mocht Verstappen de kwalificatie zelf afwerken en dat heeft de concurrentie geweten. De leider in het Formule 1-kampioenschap posteerde zijn bolide op pole-position, ruim een tiende voor simkampioen Lulham. Verstappen zette pole ook maar meteen om in kopstart, controleerde de eerste stint, maar moest toezien dat zijn teamgenoot het karwei na de rijderswissel niet kon afmaken. Verstappen moest het virtuele stuur met nog dertien minuten op de klok overdragen aan Hofmann en die zag Benecke meteen langszij komen. De Duitser wist zijn titelavond in stijl af te sluiten, Verstappen en Hofmann sloten daarachter keurig aan op de tweede stek.

Verstappen: "Was toch aan het oefenen voor Jeddah"

Nadien liet Verstappen weten dat hij zich eigenlijk aan het voorbereiden was op de eerstvolgende Formule 1-race in zijn thuissimulator. "Het was eigenlijk best grappig. Zoals je kunt zien ben ik 'out of office'", wijst hij met een lacht op de tekst op zijn T-shirt. "Ik was eigenlijk op het circuit van Jeddah aan het rijden in een F1-auto toen ik een berichtje kreeg van Dominik, mijn teamgenoot. Hij had geen professionele coureur voor de race van vanavond om mee te doen en vroeg of ik dat misschien wilde doen. Hij verwachtte misschien niet dat ik het zou doen, maar ik zei 'ach waarom niet', heb dat andere spel afgesloten en ben in iRacing gaan doen om me een uurtje voor te bereiden."

Verstappens deelname was vooral om zijn teamgenoot uit de brand te helpen, al legt het de Red Bull-coureur ook geen windeieren voor het echte werk. "De auto waarmee we hier rijden is natuurlijk compleet anders. Het sturen, het remmen en ook de manier waarop je op het gas moet gaan, is behoorlijk anders dan wat ik gewend ben. Maar dat vind ik juist leuk. Buiten het F1-seizoen om rijd ik ook graag in zoveel mogelijk verschillende auto's, puur om mezelf uit te dagen. En ik denk dat het je uiteindelijk ook in de Formule 1 kan helpen."