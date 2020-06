Trailer: Eerste beelden van Gran Turismo 7 voor PlayStation 5

Donderdag vond de officiële lancering van de PlayStation 5 plaats, de opvolger van de alom geprezen PlayStation 4. Voor die console zijn er in de afgelopen jaren heel wat goede racegames gepubliceerd, maar tot nu toe was het stil rond de nieuwe generatie consoles. Aan die stilte is donderdag een eind gekomen toen Sony liet weten dat Gran Turismo 7, samen met nog 24 andere grote titels, beschikbaar gemaakt wordt voor de nieuwe console.

Het is voor het eerst sinds de release van Gran Turismo Sport in 2017 dat er weer een nieuwe GT-titel op de markt verschijnt. De vorige titel in de reeks, Gran Turismo 6, dateert daarentegen alweer van 2013. Die game verscheen destijds voor PS3. Ondanks dat ontwikkelaar Polyphony Digital veel details van de nieuwe GT7 onder de pet heeft gehouden, geeft de onderstaande trailer toch al een aardig inkijkje in de nieuwste aanwinst van de franchise.

Het is nog niet bekend wanneer Gran Turismo 7 precies verschijnt.