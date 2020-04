Coronel gaat simracen: "Of ik competitief zal zijn? Nee, zeker niet"

"Ik ben nu nog een beetje aan het oefenen, gewoon met een stuurtje op de PlayStation 4. Maar ik weet nog niet eens dat het kruisje als een soort van 'enter' werkt joh", zegt Coronel met een grote glimlach. Door de coronacrisis gaat het vanzelfsprekend om een interview op afstand, via de Instagram-pagina van Motorsport.com. Waar het simracen nu nog wat spielerei op de PlayStation betreft, gaat Coronel het binnen afzienbare tijd veel fanatieker aanpakken. "Ja, absoluut. Ik kan je zeggen: ik heb net een nieuwe sim besteld, dus het wordt de komende tijd zeker serieuzer."

Simracen als een toegankelijke springplank voor talent

Gevraagd of hij dan ook in iRacing te bewonderen is en de strijd aanbindt met bijvoorbeeld Max Verstappen, groeit het enthousiasme bij de coureur uit Huizen. "Ja, ik ga absoluut aan een paar van die kampioenschappen meedoen. Dat is toch prachtig? Ik denk dat er volgende week wel een persbericht over komt, maar veel meer kan ik er nu nog niet over zeggen." Wel wil Coronel op voorhand iets kwijt over het verwachtingspatroon. Dat moet maar niet te hoog zijn. "Of ik competitief zal zijn? Nee, zeker niet. Absoluut niet zelfs. Maar ik ben daar ook heel eerlijk over. Ik vind het gewoon leuk en het helpt natuurlijk ook wel om een beetje scherp te blijven."

Dat laatste vormt een belangrijk aspect. Doordat de virtuele racerij steeds realistischer wordt, heeft het ook de aandacht van Coronel getrokken. "Als je ziet hoe dicht al die spellen bij de werkelijkheid zitten, dat is echt niet normaal meer joh. Dat zie je ook aan al die jonge gasten. Als ik vroeger op een nieuw circuit aankwam, dan moest ik eerst wennen en alles even aftasten. Maar tegenwoordig hebben die gasten al duizenden rondjes gereden en zijn ze voor vertrek al op en top voorbereid."

Bijkomend voordeel is dat het simracen zeer toegankelijk is, ook voor de jeugd. Waar een goede FIFA-speler absoluut nog geen begenadigd voetballer hoeft te zijn, is de link in de racerij ietsje directer. Het maakt simracen tot een geschikte springplank voor talent met minder diepe zakken. "Als je vroeger wilde racen, dan moest je beginnen met de Mazda Cup of de Suzuki Swift Cup op Zandvoort. Maar nu beginnen die jongeren allemaal virtueel. Dat is ook het mooie ervan, het is allemaal veel toegankelijker geworden, zeker qua kosten."

WTCR-kalender nog niet bekend, Coronel wil weer naar Dakar

Maar hoe mooi het simracen ook is, Coronel mist toch de emotie van echte autosport. Iets dat hij normaliter zou vinden in het wereldkampioenschap toerwagens, het WTCR. In die klasse is de nabije toekomst - net als in de Formule 1 - ongewis. En dat terwijl Coronel de zaakjes net zo goed voor elkaar leek te hebben: een nieuwe deal met Comtoyou Racing, ditmaal in een knalgele Audi. "Ja, ik had de boel net rond en de persberichten verstuurd. En twee weken later zaten we met z'n allen in deze coronacrisis. Maar goed: in principe staat alles nog, dus ik blijf klaar om te racen."

Op vragen als wanneer en waar heeft men ook in het WTCR nog geen antwoord. "In de Formule 1 is daar natuurlijk veel meer aandacht voor dan bij ons. Maar ik weet eerlijk gezegd ook nog niet wanneer we weer gaan beginnen. Dat weet niemand, ook bij de FIA weten ze het niet. We zouden deze week eigenlijk een update krijgen over een mogelijke kalender, maar die hebben we nog niet gehad. Het is natuurlijk wel zo: afspraken met mijn sponsors zijn gemaakt voor een bepaald aantal wedstrijden. Dus als we dat niet halen, zullen ze misschien wel even weer bij me aankloppen. Dat is afwachten."

Naast het WTCR en zijn werk als F1-analist geniet Coronel ook bekendheid vanwege zijn Dakar-deelnames. Coronacrisis of niet, als het aan de gebroeders Coronel ligt, zijn ze volgend jaar weer van de partij. "Ja, absoluut. Wij zijn toch een soort van verslaafd aan die rally", aldus Tom. "We zijn ook alweer bezig met de nieuwe auto voor volgend jaar. Als je op de socials van Tim kijkt, zie je het werk aan de Beast ook wel voorbijkomen. De Dakar wordt sinds de afgelopen editie natuurlijk in Saudi-Arabië georganiseerd, dus dat blijft voor ons een bijzondere uitdaging. Als het kan, zijn wij dus graag weer van de partij."

