Blomqvist rekent af met Van Gisbergen in virtuele WRX-race

Net als zoals vele raceklassen grijpt ook het wereldkampioenschap rallycross in tijden van corona naar het simracen. In de voorgaande krachtmeting gaf F1-coureur Charles Leclerc nog acte de présence, maar de Ferrari-piloot kende weinig succes en was ditmaal niet meer van de partij. Van Gisbergen - een andere gastrijder - stond wel weer aan het vertrek. De Australiër is geen professionele WRX-coureur, maar kan in de DIRT-game van Codemasters verrassend goed uit de voeten.

Hij won de vorige ronde van het online kampioenschap en leek in het virtuele Noorwegen opnieuw goede zaken te doen. Van Gisbergen overleefde de heats met speels gemak en probeerde de finale met een tactisch hoogstandje naar zijn hand te zetten. Hij nam de verplichte 'joker lap' al in de eerste ronde en dacht daar in de slotfase, toen zijn concurrenten de langere route nog moesten afleggen, profijt van te hebben.

Dat plannetje was echter buiten de verrassend sterke Blomqvist gerekend, die in 2014 nog met Max Verstappen en Esteban Ocon streed in het Europese kampioenschap Formule 3. Blomqvist nam zijn 'joker lap' pas later in de race, maar bleef na een foutje van Van Gisbergen wel voor de Australiër. Een vlekkeloze slotronde bleek daarna genoeg om zijn eerste WRX-succes te claimen. Van Gisbergen kwam als tweede over de meet, voor Timmy Hansen die het podium completeerde. In het kampioenschap gaat Van Gisbergen nog wel met een riante voorsprong naar de volgende ronde, die wordt verreden op het WRX-parcours van Zweden.