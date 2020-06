Ten Voorde en Van der Garde bundelen krachten in virtuele Le Mans

De afgelopen weken heeft Ten Voorde zich al volop op het simracen gestort. Het grootste deel van zijn tijd spendeerde hij aan deelname aan de Porsche Supercup Virtual Edition, waarin hij de titel op zijn naam schreef. Nu is duidelijk wat zijn volgende klus wordt: deelname aan de virtuele 24 uur van Le Mans. Daarvoor verruilt hij de Porsche voor een Oreca 07 uit de LMP2-klasse, die ingeschreven is door TDS Racing.

Ten Voorde kruipt achter het stuur van de bolide met startnummer 46 en in die auto krijgt hij gezelschap van een landgenoot met Formule 1-ervaring. TDS heeft Giedo van der Garde bereid gevonden om mee te racen. De voormalig Caterham-coureur, die tegenwoordig in het WEC uitkomt voor Racing Team Nederland, was in de afgelopen maanden onder andere actief in de Real Racers Never Quit-serie van Team Redline. Ook Ten Voorde reed in die races mee. Het Nederlandse tweetal krijgt bij de virtuele 24 uur van Le Mans twee Duitse simracers als teamgenoten: dat zijn Alex Siebel en Dennis Jordan, beiden verbonden aan Edge Esports.

De coureurs van TDS Racing zullen de nodige tegenstand krijgen tijdens de virtuele 24 uur van Le Mans. Max Verstappen en Lando Norris rijden gezamenlijk mee in de LMP2-klasse en dat geldt ook voor Fernando Alonso en Rubens Barrichello. Daarnaast vaardigt Toyota twee LMP2-auto’s af, waarin vrijwel uitsluitend fabriekscoureurs plaatsnemen. In de GTE-klasse heeft Aston Martin de deelname van drie fabrieksauto’s toegezegd en AF Corse schrijft eenzelfde aantal Ferrari’s in. In een van die Ferrari 488 GTE’s zitten Charles Leclerc en Antonio Giovinazzi.

De virtuele 24 uur van Le Mans wordt in het weekend van 13 en 14 juni verreden, de race begint zaterdagmiddag om 15.00 uur Nederlandse tijd en is live te volgen via de kanalen van Motorsport.tv.