Team Redline weer in actie na tweede rode vlag in Virtual Le Mans

Zaterdagavond moest de race ook al kortstondig stilgelegd worden vanwege een storing in de server. Met vier uur te gaan werd de virtuele rode vlag voor de tweede keer gezwaaid om problemen met de server op te lossen met het oog op de finale. Alle coureurs moesten op start-finish verzamelen, leider Nikodem Wisniewski in de #1 Rebellion Williams Esports-wagen verloor daardoor veel tijd. Dat team had voor de onderbreking een aardige voorsprong opgebouwd. Die voorsprong is weg door de rode vlag, Formule 2-coureur Jack Aitken kwam kort voor de rode vlag binnen in de #13 Rebellion Williams-wagen.

Voor Team Redline kwam de onderbreking te laat, maar het team van Formule 1-coureur Max Verstappen mag na de onderbreking wel weer meedoen. Het team staat in de LMP-klasse echter op achttien ronden van de leiding. Atze Kerkhof zat bij de herstart achter het stuur.

In de GTE-klasse gaat Ayhancan Guven aan de leiding in de #93 Porsche. Dat team verloor echter wel een voorsprong van drie minuten ten opzichte van de #80 R8G Esports Corvette van Romain Grosjean.

Volg de finale van de virtuele 24 uur van Le Mans op Motorsport.com.