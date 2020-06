Vandoorne, Gasly en Vergne naar virtuele 24 uur van Le Mans

In het originele weekend van 13 en 14 juni wordt de klassieker gehouden in rFactor 2, georganiseerd door ACO, het World Endurance Championship en Motorsport Games. De echte race is vanwege het coronavirus uitgesteld naar het weekend van 19-20 september. Regerend Le Mans Esports Series-kampioen Veloce zet voor de virtuele Le Mans-editie maar liefst drie LMP2-equipes in met een aantal grote professionele coureurs en twee simracers.

Alpha Tauri F1-coureur Gasly werkt samen met Veloce’s mede-oprichter Vergne. De beide rijders worden vergezeld door Renault F1 Esports-coureur Jarno Opmeer en simracer Isaac Gillissen uit het Friese Harlingen. In de tweede Veloce-inschrijving rijdt Vandoorne met Norman Nato en simracers Eamonn Murphy en de 14-jarige Tomek Poradzisz uit Polen. In de derde Veloce-inschrijving rijdt eRace of Champions-winnaar James Baldwin samen met Toyota-rijder Sascha Fenestraz als ook voormalig Formule 2-coureur Ryan Tveter en simracer Tom Lartilleux.

Woensdag werd bekend dat Formule 1-coureurs Max Verstappen en Lando Norris voor Team Redline in actie komen. In de GTE-klasse komen voormalig F1-coureurs Felipe Massa en Giancarlo Fisichella in actie. Porsche heeft ook bekendgemaakt dat het met maar liefst vier equipes aan de start met onder andere drievoudig Le Mans-winnaars Andre Lotterer en Neel Jani.

De virtuele 24 uur van Le Mans wordt live uitgezonden op Motorsport.tv. De race begint op zaterdag 13 juni om 15.00u NL-tijd.