Stef Franssen kampioen Gran Turismo Sport Spring Cup

In de openingsfase bleek Simmerman de sterkste en nam de leiding over van Van Slooten. Titelkandidaat Kaj de Bruin maakte in de zevende ronde een fout en viel terug waardoor de titelstrijd opeens heel interessant werd.

Terwijl Van Slooten de pitstop zo lang mogelijk uitstelde, dook De Bruin vrij vroeg de pitstraat in. Franssen volgde dat voorbeeld een paar ronden later. Er ontstond een zenuwslopende strijd op tussen de twee rivalen, waarbij zij Calvin de Groot inhaalden. Franssen trok uiteindelijk aan het langste eind door de titel te veroveren.

De winst ging naar Slooten, die Simmerman voor bleef. Franssen maakte het podium compleet. Slooten eindigde in het eindklassement als derde achter Franssen en De Bruin.

Binnenkort start de Summer Cup 2021.