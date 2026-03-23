Team Redline verdwijnt: Verstappen lanceert Verstappen Sim Racing

Team Redline is al jarenlang een begrip in de simracewereld. Het team is in 2000 opgericht door Dom Duhan en is door de jaren heen uitgegroeid tot een van de beste simraceteams ter wereld. Max Verstappen maakt al sinds 2015 - het jaar dat hij zijn F1-debuut maakte - deel uit van Team Redline en zijn invloed binnen het team is sindsdien gegroeid.

De laatste jaren viel Team Redline al onder de vlag van Verstappen.com Racing, maar vanaf heden draagt het simraceteam een volledig nieuwe naam: Verstappen Sim Racing. De naamswijziging zorgt er volgens het team voor dat de "identiteit van het team volledig aansluit bij de ambitie van Verstappen Racing om een uniform race-ecosysteem te creëren dat alle vormen van autosport omvat, van GT3-racing tot de virtuele wereld".

"Simracen is een grote passie van me buiten de Formule 1 en Team Redline heeft daar een belangrijke rol in gespeeld", zegt Verstappen. "Ik breng er veel tijd door als ik niet op het circuit ben en het is een onderdeel van wat ik met Verstappen Racing aan het opbouwen ben. Deze stap naar Verstappen Sim Racing voelt heel natuurlijk."

"We bouwen verder op alles wat we bereikt hebben en brengen het in lijn met het bredere Verstappen Racing-platform. Ik heb er altijd in geloofd dat simracing echt talent kan ontwikkelen, en dat zien we nu al met Chris Lulham. Ik ben erg enthousiast om voort te bouwen op het succes van het team en te zien wat de toekomst brengt."

Verstappen heeft als ambitie om via Verstappen Sim Racing enkele simtalenten naar de echte autosport te helpen. Dat was eerder al het geval met Chris Lulham, die dankzij de steun van Verstappen Racing de stap naar de GT3-racerij heeft gemaakt.

Atze Kerkhof, de CEO van Verstappen Sim Racing, ziet de naamsverandering als een "volgende stap in een tijdperk waarin simracen een ware kweekvijver is voor talent in de echte racewereld". "Ik ben enthousiast over de toekomst en kijk ernaar uit om dit team verder te laten groeien en vooruit te helpen", aldus Kerkhof.

Oprichter Duhan zegt "trots" te zijn op alles wat Team Redline de afgelopen jaren heeft opgebouwd. "Na jarenlang het team te hebben ontwikkeld en begeleid, voelt deze overgang als een natuurlijke evolutie, een die de volgende generatie racetalenten zal blijven inspireren en stimuleren", aldus Duhan.