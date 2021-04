Simracen geïntroduceerd op de Olympische Spelen

De Olympische Spelen moesten door de pandemie uitgesteld worden naar dit jaar en ook de Olympic Virtual Series (OVS) zijn daardoor een jaar opgeschoven. De eerste editie van het evenement vindt nu plaats van 13 mei tot en met 23 juni. Het Internationaal Olympisch Comité heeft in samenwerking met verschillende sportbonden een virtuele competitie opgezet, waaronder met de FIA.

Er zijn nog niet veel details bekendgemaakt over de invulling van de simracerij tijdens de OVS. Het IOC heeft zich wel voorgenomen om (een deel van) de competitie open te stellen voor het grote publiek. Ook is duidelijk dat Gran Turismo het gekozen platform is geworden. De FIA zet dat platform ook in voor diverse landenwedstrijden. Sinds het verschijnen van de eerste game in 1997 zijn er meer dan 80 miljoen exemplaren van Gran Turismo verkocht. Daarmee is het de grootste franchise in de PlayStation-familie.