Haydar veroverde pole-position voor de voorlaatste race van de KNAF-Certified Gran Turismo Autumn Cup, met De Bruin en Simmerman achter zich. Het trio knokte vanaf de start om de beste posities waarbij Simmerman even aan de leiding ging. Haydar bleek uiteindelijk de beste racelijn te rijden en ging de leider in het klassement voorbij.

Terwijl in het middenveld fraaie gevechten ontstonden, streden De Bruin en Haydar om de overwinning. In de laatste ronde kwamen de simracers naast elkaar te rijden en doken gelijktijdig de tunnel naar start-finish in. Er werd behoorlijk wat virtuele verf uitgewisseld en de onbalans in de auto van Haydar zorgde ervoor dat hij al spinnend over de finish gleed achter winnaar De Bruin.

De finale wordt maandagavond 13 december verreden.

De highlights van de zesde race zijn bovenaan de pagina te bekijken.