Simmerman overmeestert ook op Laguna Seca de concurrentie

Voor de derde race van de Autumn Cup waren de simracers neergestreken op het virtuele circuit van Laguna Seca, waar er deze keer werd geracet met Renault Sport R.S.01’s. Simmerman mocht de race van pole-position aanvangen, maar het was Kaj de Bruijn die meteen de leiding afpakte en zo als eerste de hairpin indook.

Aan het einde van de eerste ronde dook een groot deel van het veld meteen de pits in voor de verplichte pitstop. Daan van Zutphen koos voor een alternatieve strategie en bleef langer op de baan, wat hem aan het einde van de race de tweede plek opleverde. Van Zutphen profiteerde namelijk van een fout van De Bruijn, die zijn race na een uitstapje door het grind moest beëindigen. In de jacht op de tweede plek ging ook Calvin de Groot in de fout, waardoor de laatste podiumplek een prooi werd voor Daan Berg.

Twee op een rij voor Simmerman

Vooraan het veld stond er echter opnieuw geen maat op Simmerman. Net als een week geleden op de Nürburgring pakte hij opnieuw met een riante marge de overwinning. Deze keer had Simmerman na een half uur racen 21 seconden voorsprong op Van Zutphen. Berg moest al meer dan een ronde toegeven op de winnaar.

In de strijd om de titel gaan De Groot en Simmerman nu gezamenlijk aan kop met 110 punten. Van Zupthen heeft met 92 punten de derde plek in handen. Volgende week gaat de strijd in de Autumn Cup verder op het circuit van Suzuka. Deze race is maandagavond vanaf 19.30 uur opnieuw live te zien op deze website.