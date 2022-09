Sim Formula Europe strikt nieuwe hoofdsponsor

Later deze maand staat de online finale van Sim Formula Europe op het programma. Op 23 september staan om 18.30 uur acht toppers uit het simracen aan de start om in rFactor 2 te strijden om een prijzenpot van 10.000 euro. De winnaar ontvangt daarnaast een set Heusinkveld Ultimate-pedalen. De finale, die op het virtuele stratencircuit van Maastricht wordt verreden, wordt live uitgezonden op televisiezender L1. IndyCar-commentator René Hoogterp verzorgt het commentaar bij de Nederlandstalige uitzending, terwijl de race via YouTube en Motorsport.com te volgen is met Engels commentaar van Rene Buttler.

Voor de promotie van de race heeft Sim Formula Europe de handen ineen geslagen met Nextview. Het Nederlandse advies- en consultancybureau is gespecialiseerd in de software van Salesforce, die vooral gericht is op het verbeteren van het klantrelatiebeheer. Daar waar Salesforce zich in april van dit jaar aan de Formule 1 verbond, heeft Nextview dit jaar de eerste stappen in de esports gezet. Naast dat er racesimulatoren geïntegreerd zijn in de zogenaamde Design Thinking Centers in Amsterdam en Eindhoven, heeft Nextview zich recent al als sponsor verbonden aan simraceteam Burst Esports. De volgende stap is dus de samenwerking met Sim Formula Europe, waarmee een driejarige overeenkomst is getekend voor de promotie van de simrace-evenementen.

"Je kunt Nextview vergelijken met een snel groeiend en wendbaar Formule 1-team. Ook de wereld van de esports ontwikkelt zich snel en voor ons is dit een goed moment om een partnership te sluiten met een van de toonaangevende sim racing events in de wereld", zegt oprichter en CEO Huub Waterval van Nextview over de samenwerking. "Omdat Salesforce recent toegetreden is in de F1 als ‘sustainability partner’, is sim racing de logische volgende stap voor Nextview als certified B-corp."

Diana Langen, CEO van Sim Formula, voegt eraan toe: "Het is fantastisch dat we Nextview mogen aankondigen als nieuwe partner. Achter de schermen hadden er reeds activaties plaatsgevonden, maar de grootste mag nu bekend worden gemaakt. Naast dat we bijzonder trots zijn op Nextview als partner omvat het veel meer. Als onafhankelijk Salesforce consultancybureau dragen ze direct bij aan de acceleratie die Sim Formula Europe heeft ingezet. De samenwerking zal nog meer zichtbaar zijn tijdens ons on-site evenement in januari. Als auto, race en simrace enthousiasteling een evenement dat je niet mag missen."

De samenwerking tussen Sim Formula Europe en Nextview krijgt na de finale op 23 september dus een vervolg, te beginnen tussen 12 en 15 januari 2023. Dan is Sim Formula Europe opnieuw van de partij tijdens de InterClassics autoshow in het MECC in Maastricht. Het is mogelijk om een breed scala aan simracing-producten van verschillende fabrikanten aan de tand te voelen, je vrienden uit de community te ontmoeten en verschillende seminars bij te wonen. Als klap op de vuurpijl wordt de finale van Sim Formula Europe 2023 live verreden in het MECC.