Sensationele stint Verstappen: van 50 naar 8 in simrace op Spa

Max Verstappen kwam zoals gebruikelijk in actie voor het simrace-topteam Team Redline, waar de Formule 1-coureur nauwe banden mee onderhoudt. Voor de zesde ronde van de BMWSim GT Cup sloeg de Nederlander de handen ineen met een andere topper: IndyCar-kampioen Alex Palou. Het duo moest de virtuele race op Spa-Francorchamps vanuit de achterhoede beginnen. De grid werd namelijk bepaald op basis van de stand in het kampioenschap. Aangezien de sterke combinatie nog niet eerder in actie was gekomen, moest de race achteraan worden aangevangen.

De vijftigste startpositie mocht de pret niet drukken. Verstappen nam het heft in handen bij de start en zette een zinderende stint neer. De Red Bull F1-coureur verschalkte de ene na de andere concurrent en werkte zich in een uur tijd op naar de achtste plaats: een inhaalrace van liefst 42 posities. Vanaf de achtste plaats droeg hij het stuur over aan Palou.

De race werd gewonnen door Patrik Holzmann en Maximilian Benecke, ook twee rijders van Redline. Verstappen en Palou eindigden op de zevende plaats.