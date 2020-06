Saudische esportsfederatie titelsponsor van virtuele 24 uur van Le Mans

Na succesvol een ronde in de FIA Formule E en de Dakar Rally te hebben georganiseerd voor de uitbraak van de coronacrisis, wil Saudi-Arabië de top van de autosport nu graag een hart onder de riem steken middels het sponsoren van de legendarische Le Mans-race. Dit doet zij via SAFEIS, de organisatie die in Saudi-Arabië verantwoordelijk is voor het opleiden en begeleiden van esports-talenten en het verder doen laten opbloeien van de gaming community en game-industrie in het land.

Het deelnemersveld van de 24 Hours of Le Mans Virtual bevat de beste coureurs uit de online én offline racewereld, waaronder rijders die momenteel in de Formule 1 actief zijn, voormalig wereldkampioenen Formule 1, kampioenen uit de IndyCar, oud-winnaars van de echte 24 uur van Le Mans en natuurlijk verschillende kampioenen uit het simracen. In totaal doen vijftig auto’s mee aan de online variant op de langeafstandsklassieker, die wordt verreden op het rFactor 2-platform. De deelnemende wagens zijn verdeeld over twee categorieën, LMP en GTE.

SAFEIS ondersteunt de Saudische ambitie om van het land een globale gamehub te maken en de wereld via esports te verbinden. Saudi-Arabië telt op dit moment zes miljoen gamers. De sponsorovereenkomst voor de 24 Hours of Le Mans Virtual volgt een week na het einde van Gamers Without Borders, een SAFEIS-initiatief dat 24 miljoen gamers uit 80 landen met elkaar verenigde. De naam van de Saudische esportsfederatie zal op grote schaal gelinkt worden aan de 24 Hours of Le Mans Virtual middels uitgebreide branding-rechten en zichtbaarheid tijdens het evenement, zoals met stickers op de voorruiten van alle wagens, reclameborden langs het circuit en toegang tot vooraanstaande figuren uit de wereld van de esports.

Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Faisal Bin Bandar Al Saud, president van de Saudi Arabian Federation for Electronic and Intellectual Sports (SAFEIS), zei over deze nieuwe samenwerking: "Saudi-Arabië heeft een langdurige associatie met de autosport en Le Mans en onze band met de sport is onlangs versterkt door het organiseren van een Formule E-race en de Dakar Rally, evenementen die wereldwijd bekend zijn. Maar we zijn in opkomst als een wereldwijde kracht op het gebied van gaming, met name via Gamers Without Borders, wat is uitgegroeid tot het grootste esports-liefdadigheidsevenement dat ooit is gehouden. Het combineren van deze twee werelden en onze passie voor racen en gamen leek ons een ideale mogelijkheid, vooral tijdens deze uitdagende tijden voor de wereld met COVID-19. We zijn erg blij dat we een evenement kunnen steunen dat de wereld kan verenigen en de erfenis van Le Mans kan voortzetten, terwijl we tegelijkertijd een nieuw publiek kunnen bereiken en vermaken via esports."

Gérard Neveu, CEO van het FIA World Endurance Championship en de Le Mans Esports Series, voegde hieraan toe: "Sport is een universele taal die al jaren mensen over de hele wereld samenbrengt. Vandaag de dag, en met name in 2020, geldt dat nog meer voor esports. We zijn verheugd en vereerd om SAFEIS te mogen verwelkomen als titelpartner voor dit unieke evenement dat de elite uit de autosport en de elite uit de simracing samenbrengt om te strijden op een wereldtoneel. We kunnen met recht zeggen dat dit een wereldwijd evenement is en we hebben er alle vertrouwen in dat de betrokkenheid van SAFEIS nog meer deuren zal openen voor internationale esports-evenementen op het hoogste niveau."

Dmitry Kozko, CEO van Motorsport Games, voegde daar nog aan toe: "Deze overeenkomst met SAFEIS onderstreept de wereldwijde aantrekkingskracht van de 24 Hours of Le Mans Virtual. Motorsport Games is verheugd om samen te werken met SAFEIS, de ACO en FIA WEC voor dit esports race-evenement, waar door de hele wereld enorm naar wordt uitgekeken. De opwinding die de bevestigde coureurs, teams en nu de betrokkenheid van SAFEIS creëren, maken van de 24 Hours of Le Mans Virtual echt de ultieme esports endurancerace."

Alle informatie over het evenement is te vinden op 24virtual.lemansesports.com.