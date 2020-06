Russell pakt derde zege in virtuele Grand Prix van Azerbeidzjan

Russell mocht van pole vertrekken nadat hij Alexander Albon versloeg in de kwalificatie. Direct na de start wist de Williams F1-coureur zijn leidende positie vast te houden, van daaruit reed hij naar een dominante overwinning. Hij eindigde voor Red Bull-coureur Albon, die maar weinig partij kon bieden. Toen hij in de slotfase nog een kleine tijdstraf kreeg, was de hoop op een overwinning helemaal vervlogen.

Dankzij zijn derde overwinning in het virtuele F1-kampioenschap staat Russell nu aan de leiding in het officieuze rijderskampioenschap, dat met terugwerkende kracht nog opgemaakt was voor de virtuele GP van Azerbeidzjan. Leclerc, zijn grootste concurrent, had een moeilijke dag in Baku. Hij bleef in de kwalificatie steken op de tiende plaats en viel aan het begin van de race verder terug toen hij betrokken was bij een aanrijding. Uiteindelijk kwam de Monegask op de veertiende plaats aan de finish, hij pikte onderweg nog 12 seconden aan tijdstraf op en eindigde zo voor het eerst in de reeks niet op het podium.

Mercedes-reserve Esteban Gutierrez eindigde na Russell en Albon op de derde plaats, McLaren-rijder Lando Norris scoorde zijn beste resultaat met een vierde plaats. Renault-junior Oscar Piastri eindigde op de vijfde plaats voor Pietro Fittipaldi en Nicholas Latifi. Ben ‘Tiametmarduk’ Daly eindigde als achtste voor Anthony Davidson en de populaire streamer Jimmy Broadbent.

Met medewerking van Josh Suttill