Geen autosport door corona? Van Buren ziet het simracen floreren

Daar zit je dan. Zo'n twee uur voor de eerste vrije training door het Albert Park van Melbourne. Het Formule 1-seizoen zou over enkele ogenblikken moeten beginnen. Maar de nadruk ligt hier bewust op het woordje 'zou'. Niet veel later zetten alle betrokkenen namelijk een streep door de hele handel. Rijkelijk laat, maar toch. Geen Grand Prix van Australië en zoals een dag later blijkt ook geen racerij in de komende weken c.q. maanden. Maar wat kunnen coureurs dan in hemelsnaam nog doen om hun tijd mee door te brengen? Volgens Rudy van Buren, de World's Fastest Gamer van 2017 en Formule E-simulatorcoureur bij Mahindra, is het antwoord simpel. Simracen natuurlijk.

Simracen floreert in tijden van corona

Binnen de Formule 1 staan Max Verstappen en Lando Norris te boek als liefhebbers en dus is het geen verrassing dat beide heren zondag - weliswaar in verschillende evenementen - achter het stuur kropen voor een virtuele krachtmeting. Verstappen kruiste daarin de degens met zijn landgenoten Bono Huis en Van Buren. Beide simspecialisten eindigen voor hem, maar dat was eigenlijk van ondergeschikt belang. "Het allerbelangrijkste is dat we in zo'n korte tijd zo'n groot evenement hebben neergezet. Het hele idee is pas na alle heisa in Australië ontstaan. En zie daar: op zondag hadden we ineens 50.000 kijkers voor de live-uitzending en stonden er heel veel aansprekende coureurs aan de start. Dat is prachtig om te zien en goed voor de uitstraling van het simracen", laat Van Buren in gesprek met Motorsport.com weten.

Juist in tijden van corona staat het simracen volop in de schijnwerpers. Al is het maar omdat veel 'echte' coureurs bij gebrek aan baanactie overstappen op online races."Absoluut, het simracen en het echte racen vergroeit op deze manier steeds meer met elkaar. Ik zeg ook altijd: het één gaat het ander echt niet vervangen, het zal elkaar alleen maar versterken." In deze duistere tijden komt die ontwikkeling in een stroomversnelling. "Zeker, al zeg ik dat wel met alle respect naar mensen die nu worden getroffen door virus. Want dat is natuurlijk zeer triest. Maar goed, de vaststelling klopt wel: sommige dingen groeien in zo'n periode juist sneller naar elkaar toe. En dat zie je nu ook aan de overlap tussen de echte racewereld en de simwereld."

Verstappen ook in de virtuele wereld fanatiek

Om dat te kunnen beamen, hoeven we alleen maar naar de deelnemerslijstjes te kijken. Naast Verstappen prijken daar bijvoorbeeld de namen van Felix Rosenqvist, Juan Pablo Montoya, Antonio Felix da Costa en Indy 500-winnaar Simon Pagenaud op. "Simracers vinden het echt prachtig om tegen dat soort gasten te racen, het geeft toch weer een extra dimensie. Maar die coureurs staan ook echt hun mannetje hoor. Rosenqvist was vroeger bijvoorbeeld een begenadigd simracer. En dat hij er nu met P7 nog steeds goed bij staat, is gewoon knap. Hetzelfde geldt trouwens voor Max."

Verstappen won zondag zijn eigen heat en drong zo door tot de finale. Daarin zat het hem echter niet mee. Na een povere kwalificatie werd hij de dupe van gedrang in de eerste bocht. Meer dan P11 zat er uiteindelijk niet meer in. "Maar Max heeft wel weer laten zien dat hij erg competitief is in de sim. Hij won zijn heat overtuigend en werd tijdens de finale meegenomen in de mêlee. Maar goed: dat kan in zulke races altijd gebeuren." Gevraagd of Verstappen in online races net zo fanatiek is als tijdens het echte werk, reageert Van Buren. "Max en ik zitten allebei bij Team Redline, we zijn dus teamgenoten.Tijdens zo'n race zitten we ook in hetzelfde kanaal, waar veel dingen in real-time worden besproken. Ik hoorde dus meteen wat er met hem gebeurde. En of Max op zo'n moment fanatiek is? Nou ja, Max is eigenlijk altijd fanatiek hè, dus jazeker."

Van Buren beste Nederlander, het simracen als grote winnaar

Waar Verstappen als elfde over de meet kwam, legde Van Buren zelf beslag op de laatste podiumplek. Met P3 was hij afgetekend de beste Nederlander, al zat er volgens hem nog meer in. "Ik had absoluut de pace om te winnen, honderd procent. Maar het is net zoals in het echt: je kunt gewoon niet inhalen met deze auto's [F1-bolides uit 2012]. Zeker niet op een circuit als de Nürburgring. Ik heb nog wel wat geprobeerd in de eerste bocht, maar zelfs dat lukte niet. Maar ach: ik kan het alleen mezelf verwijten. Ik maakte tijdens de kwalificatie een minuscuul foutje dat ik niet had moeten maken. En op dit niveau maakt zoiets gewoon het verschil."

Dat het niveau hoog ligt, blijkt wel uit het feit dat de 'echte coureurs' niet met de prijzen naar huis gingen. Simracer Jernej Simoncic won, Rosenqvist was met P7 pas de beste 'real-life racer'. "Ik denk dat veel mensen het niveau van simracen een beetje onderschatten. Sommige jongens zijn fulltime simracer, die verdienen daar gewoon hun geld mee. Die gaan van de ene competitie naar de andere en doen dit zeven à acht uren per dag. Dan krijg je het als echte coureur gewoon moeilijk. Maar aan de andere kant: als je ziet hoe Max en Felix er nu tussen staan, dan weet je dat die jongens op de sim ook zeer competitief zijn. Dat is echt gaaf om te zien. Uiteindelijk is het simracen de grote winnaar en daar gaat het om." Het einde van deze opmars is overigens nog niet in zicht: vanavond staan Van Buren en Verstappen weer aan de start van een GT-race en komend weekend staan er eveneens nieuwe races gepland. Beide disciplines blijven elkaar dus vinden, wordt ongetwijfeld vervolgd.