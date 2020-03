Welke racegames moet je in de komende periode proberen?

Need for Speed: Heat 1 / 10 Voor wie: Fans van Fast and the Furious, tuning en Need For Speed Underground 2.

Welk platform: PlayStation 4, Xbox One, PC

Iedereen kent Need for Speed. De reeks van Electronic Arts gaat werkelijk alle kanten op met de verschillende games: in de ene staat racen met sportauto's in prachtige landschappen centraal, de volgende draait juist om het tunen en pimpen van auto's en nachtelijke straatraces, en ook racen tegen én als politie komt voorbij. NFS Heat combineert al deze facetten, waarbij de game opvalt doordat het eigenlijk verdeeld is in twee delen met hun eigen uitdagingen en gameplay. Overdag zijn er legale races op afgezette straten in het virtuele Miami, waarbij gestreden wordt om prijzengeld. Dat kan vervolgens weer uitgegeven worden bij het kopen en tunen van auto's. 's Nachts wordt er in illegale straatraces juist gevochten om reputatiepunten. Ook de politie komt om de hoek kijken: zij schuwen de inzet van spijkermatten en helikopters niet tijdens de nachtraces. Als de speler gepakt wordt, verliest hij alle reputatiepunten die in de betreffende nacht verdiend zijn, terwijl de portemonnee ook leeg wordt getrokken. Tuning-liefhebbers kunnen hun hart ook ophalen bij NFS Heat. Het is mogelijk om urenlang in de virtuele garage te staan en te sleutelen aan auto's. Zelfs een Nissan Skyline kan hier omgetoverd worden in een heuze hypercar met enorme spoilers en opvallende bodykits. Echt realistisch is de game hierdoor niet en dat geldt ook voor het weggedrag van de auto's: die zijn bijna aan de grond vastgeplakt. Als je Need for Speed Heat koopt, doe je dat echter ook niet om een realistische game voorgeschoteld te krijgen en dat is dus ook niet nodig om te kunnen genieten.

GRID (2019) 2 / 10 Voor wie: liefhebbers van close racing en duw- en trekwerk

Welk platform: Xbox One, PlayStation 4, PC

Heb ik een stuur nodig: optioneel De Britse gameontwikkelaar Codemasters geldt als een van de grote spelers op het gebied van het maken racegames. De eerste game waarmee ze in deze lijst verschijnen, is GRID, een soort nieuwe, opgefriste editie van Race Driver: GRID uit 2008. De game houdt het midden aan tussen arcade en simulatie, waardoor het wat meer vergevingsgezind is dan een game die volledig inzet op simulatie. Dat betekent echter niet dat het racen geen uitdaging vormt. Enige kennis van racelijnen en rempunten is dan ook geen overbodige luxe, maar met wat oefening moet dat uiteindelijk geen probleem vormen. Toch hoeft een tik tegen de muur niet het einde van de race te betekenen: soms kom je als coureur genadig weg met een tikje, en anders is er altijd nog een flashback die geactiveerd kan worden als er toch meer schade gereden je lief is. In de game zit een database van zo’n 400 coureurs, die allemaal hun eigen rijstijl en persoonlijkheid hebben. De ene coureur gaat makkelijker aan de kant dan de andere, terwijl sommige coureurs ook agressiever of juist vriendelijker rijden dan anderen. Het Nemesis-systeem zorgt er bovendien voor dat sommige coureurs boos op je worden als je te vaak een beuk uitdeelt. GRID biedt een redelijk uitgebreid wagenpark aan, waarbij de focus ligt op autosport. WTCR-bolides als de Volkswagen Golf GTI TCR en de Audi RS3 LMS maken hun opwachting, evenals de auto’s uit de Australian Supercars. Een aantal bolides uit de GTE-klasse van het WEC zijn te spelen, net als de Daytona Prototypes van Acura en Cadillac. In een speciale gamemodus kan met een Renault R26 geracet worden tegen Fernando Alonso, die Codemasters geadviseerd heeft tijdens de ontwikkeling van de game. De races vinden veelal plaats op circuits en in steden die echt bestaan. Zoals gezegd heb je voor GRID niet noodzakelijk ervaring met racegames nodig – zowel beginners als ervaren simracers kunnen ermee uit de voeten. Toch zullen simracers zich iets minder thuis voelen in de game, omdat de game net iets meer richting arcade leunt dan richting simulatie. Wel is GRID uitermate geschikt als je slechts kort de tijd hebt voor een race, omdat wedstrijdjes vaak niet langer dan drie tot vijf ronden zijn.

NASCAR Heat 4 3 / 10 Foto door: 704 Games Voor wie: liefhebbers van close racing en duw- en trekwerk

Welk platform: PlayStation 4, Xbox One, PC

Heb ik een stuur nodig: optioneel Jaarlijks wachten de gamende Formule 1-fans op de nieuwe editie van de F1-game van Codemasters, maar ook de liefhebbers van het duw- en trekwerk in NASCAR worden wat dat betreft op hun wenken bediend. 704Games bracht in september 2019 NASCAR Heat 4 uit, waarmee in feite het seizoen 2019 thuis nagespeeld kan worden. Er is voldoende variatie in NASCAR Heat 4 wat betreft verschillende spelmodi. Een losse race rijden behoort tot de mogelijkheid, je kan een heel seizoen als een bepaalde coureur afwerken, er zijn challenges, de online multiplayer is aanwezig en ook is er een carrièremodus. De carrièremodus gaat het diepste: vanuit de races op dirt tracks is het mogelijk om je via de Gander Outdoor Series en de Xfinity Series op te werken naar de NASCAR Cup Series. Dat kan als coureur van een al bestaand team, maar er is ook een mogelijkheid om je eigen team op te richten en dus zelf ook aan de slag te gaan met kleurstellingen. Een echte sim-game is NASCAR Heat 4 absoluut niet. Qua physics zit de game tussen GRID en F1 2019: redelijk in het midden tussen arcade en simulatie dus. Het echte NASCAR-gevoel, dat zich kenmerkt door close racing en veel gevechten op de baan, komt goed naar voren in de game. 704Games heeft goed gekeken naar de manier waarop de verschillende auto’s zich gedragen op de baan en heeft dit ook goed in de game weten te verwerken. Desondanks is het makkelijk om NASCAR Heat 4 op te pakken als beginnend gamer.

F1 2019 4 / 10 Voor wie: Formule 1-fans

Welk platform: Xbox One, PlayStation 4, PC, Nintendo Switch

Heb ik een stuur nodig: je kan snel zijn met controller én stuur Codemasters is inmiddels al meer dan tien jaar in het bezit van de rechten om de officiële game van de Formule 1 te mogen ontwikkelen. De serie wordt met het jaar beter, maar vaak zit het hem in de details. Datzelfde kan overigens gezegd worden van de razend populaire voetbalfranchise FIFA. Net zoals bij eerdere edities biedt F1 2019 een scala aan mogelijkheden om te racen, zowel online als offline. Er is een enorm uitgebreide carrièremodus, waarbij ook onderzoek en ontwikkeling van de bolide een belangrijke rol speelt. Daarnaast is er de mogelijkheid om losse Grands Prix te rijden, een alternatief kampioenschap te rijden met bijvoorbeeld alleen de Europese races, time trials te doen en dus ook om online races te rijden tegen spelers van over de hele wereld. Sinds een aantal jaar is er ook mogelijk om met historische wagens te racen en die auto’s keren ook terug in de carrièremodus. Dat geldt ook voor de Formule 2, dat in F1 2019 voor het eerst speelbaar is. Ook kan je als Nyck de Vries of Mick Schumacher een heel kampioenschap van de Formule 2 afwerken. Een andere noviteit in de game is de toevoeging van rijderstransfers. Zowel tijdens als na afloop van het seizoen veranderen coureurs soms van team. Daardoor kan Max Verstappen ineens bij Ferrari terechtkomen, terwijl Charles Leclerc de overstap maakt naar Renault. F1 2019 is erg gebruiksvriendelijk, ook voor mensen die niet eerder racegames gespeeld hebben. Dat komt door de verschillende hulpmiddelen die aan en uit kunnen worden gezet. Daardoor kan je de game zo moeilijk en uitdagend maken als je zelf wil. Beginners kunnen bijvoorbeeld de remhulp aanzetten, terwijl de meest gevorderde racers de ABS en het automatisch schakelen ook uitschakelen.

Gran Turismo Sport 5 / 10 Voor wie: voor alle raceliefhebbers

Welk platform: PlayStation 4

Heb ik een stuur nodig: het speelt geweldig op controller, maar de snelste coureurs gebruiken een stuur Twee jaar geleden werd Gran Turismo Sport uitgebracht en bij de release kreeg ontwikkelaar Polyphony Digital de nodige kritiek. In tegenstelling tot eerdere games uit de Gran Turismo-reeks bevatte GT Sport ‘slechts’ 168 auto’s en 29 circuits, maar gratis maandelijkse updates hebben dat inmiddels opgekrikt naar ruim 300 auto’s en meer dan 82 circuitconfiguraties. Naast uitgebreide offline-mogelijkheden draait het bij GT Sport vooral om de online-beleving van de spelers. Het is de eerste Gran Turismo-game waarin esports een belangrijke rol speelt en dat onderschrijft de internationale autosportbond FIA, dat haar officiële esports-kampioenschap in deze game organiseert. Daarbij zet Polyphony in op realisme: de auto’s zien er piekfijn uit, er wordt gigantisch veel informatie gegeven over de bolides en ook is er een speciale fotomodus, waar de auto’s aan een kritische blik onderworpen kunnen worden. Een enkeling brengt zelfs meer tijd door in deze modus dan dat ze daadwerkelijk racen. Als je eenmaal aan het racen toekomt, dan zijn de auto’s prettig te besturen, zowel met een controller als met een stuur. Ook in GT Sport geldt dat je de game zo lastig kan maken als je zelf wil door bepaalde hulpmiddelen in of uit te schakelen. Bovendien is Lewis Hamilton aangesteld als de ambassadeur van de game. In een speciale gamemodus kan je proberen om de records van de zesvoudig wereldkampioen te verbreken en luisteren naar zijn adviezen over het rijden.

Forza Motorsport 7 en Forza Horizon 4 6 / 10 Foto door: Turn 10 Studios Voor wie: voor alle raceliefhebbers

Welk platform: Xbox One, PC

Heb ik een stuur nodig: het speelt geweldig op een controller Forza heeft twee series met games voor de Xbox en de PC. De eerste, Forza Motorsport, is gericht op circuitraces en gaat iets meer richting simulatie. De tweede is Forza Horizon en die game vindt plaats in een open wereld, waar de wetten van de zwaartekracht niet altijd even strikt gelden. Qua console-games is Forza Motorsport de grote tegenhanger van Gran Turismo, hoewel ze elkaar niet beconcurreren op dezelfde console. Twee jaar geleden kwam de zevende game in de reeks uit en maakte daarbij indruk met haar kwaliteit en de schaal. Er zijn liefst achthonderd auto’s beschikbaar uit verschillende jaartallen en klassen. Bovendien kan vrijwel iedere auto geheel naar eigen smaak aangepast worden. Via de modus Autovista is het zelfs mogelijk om onder de motorkap en in het interieur van de auto te kijken. Ook zijn er genoeg circuits in Forza Motorsport 7. Daarbij geldt dat de omgeving van de circuits niet statisch is. De ontwikkelaars hebben er alles aan gedaan om de game levendig te maken: er vliegen helikopters over, vogels vliegen weg en er hangt soms mist boven het asfalt. Qua rijgevoel neigt Forza Motorsport iets meer richting simulatie, hoewel dat niet wil zeggen dat onervaren coureurs niet met de game uit de voeten kunnen. Wel voelen ze zich misschien sneller thuis in Forza Horizon, dat in de verste verte geen simulatie-game genoemd kan worden. De vierde editie van de game werd eind 2018 uitgebracht en vindt plaats in het virtuele Verenigd Koninkrijk. Het enige doel van de game is jagen, plezier te hebben en zoveel mogelijk van auto te wisselen. Meer dan 500 auto’s zijn verwerkt in de game en die kunnen niet alleen in wisselende weersomstandigheden getest worden: iedere week verandert namelijk ook het seizoen, waardoor het rijgedrag van de auto’s én de omgeving anders wordt.

DiRT Rally 2.0 7 / 10 Foto door: Image Provided Voor wie: rallyfans en simracers

Welk platform: PlayStation 4, Xbox One, PC

Heb ik een stuur nodig: ja Voor rally-liefhebbers zijn er meerdere opties: het wereldkampioenschap rally’s heeft met WRC8 een game die aansluit bij het laatste seizoen van het WRC en die relatief toegankelijk is voor beginnende gamers. Dat laatste kan van DiRT Rally 2.0 absoluut niet gezegd worden: bij het voor het eerst opstarten van de game zijn er geen tutorials, maar word je meteen aan het werk gezet met de eerste proef in de carrièremodus. Ontwikkelaar Codemasters is al sinds het eind van de jaren ’90 bezig met het ontwikkelen van rallygames. Door de jaren heen ging het gevoel in de game steeds meer naar arcade toe, iets wat in de reguliere DiRT-reeks nog steeds een belangrijke rol speelt. Met DiRT Rally 2.0 wil de gameontwikkelaar juist een publiek aanspreken dat een echte simulatie wil. Dat gebeurt via onder andere de carrièremodus dus op normale rallyproeven, maar ook is het mogelijk om te rallycrossen. Daarvoor heeft Codemasters een officiële licentie van het FIA World RallyCross-kampioenschap bemachtigd. DiRT Rally 2.0 is allesbehalve vergevingsgezind. Proeven duren minimaal twee minuten, maar soms kan de speeltijd oplopen tot liefst een kwartier. Als speler wordt je concentratie dus op de proef gesteld. Ook is er geen flashback-knop, zoals die in GRID en F1 2019 wel aanwezig is. Foutjes worden daarom dubbel zo hard afgestraft, omdat het niet mogelijk is de tijd terug te draaien en het foutje ongedaan te maken.

Project CARS 2 8 / 10 Voor wie: autosportfans

Welk platform: PlayStation 4, Xbox One, PC

Heb ik een stuur nodig: ja Als je van racegames houdt die de werkelijkheid benaderen, dan is Project CARS 2 een goede keuze. Net als Gran Turismo en Forza Motorsport focust Project CARS 2 zich op circuitraces, maar in tegenstelling tot de twee andere gamereeksen zijn er bijna geen straatauto’s te vinden. Het is een van de weinige games waarin je jezelf vanuit de karts omhoog kan werken naar een equivalent van de Formule 1. Ook is het mogelijk om, net als Fernando Alonso, te proberen om de Triple Crown te winnen. Alles in de game is gericht op realisme en ondanks een betrekkelijk klein budget is het ontwikkelaar Slightly Mad Studios gelukt om bijzondere features aan Project CARS 2 toe te voegen. Als enige simulatiegame heeft het een systeem waardoor het jaargetijde dynamisch verandert. Hierdoor kan je racen op een besneeuwde Nürburgring of Monza. Door dit systeem zal de hoek van de zon anders staan dan in de zomer, wat weer invloed heeft op de temperatuur van het asfalt, terwijl regenwater vanuit de heuvels naar beneden stroomt en in lager gelegen delen plassen veroorzaakt. De grip is daardoor tijdens iedere ronde in iedere bocht anders. Dat de game zo realistisch is, zorgt er ook voor dat Project CARS 2 eigenlijk niet zonder stuurwiel te spelen is. Het model van de physics is zo gecompliceerd dat het zelfs heel lastig is om een Renault Clio op de baan te houden met een reguliere controller. Toch is Project CARS 2, ondanks de uitdaging, zeer de moeite waard om eens uit te proberen, al was het maar om via de helmcamera een indruk te krijgen van hoe het racen in deze game.

Assetto Corsa Competizione 9 / 10 Voor wie: GT-fans en simracers

Welk platform: PC

Heb ik een stuur nodig: ja Wie voor een echte hardcore simulatie wil gaan, is bij Assetto Corsa Competizione aan het juiste adres. De game van de Italiaanse ontwikkelaar Kunos Sumulazioni is de officiële game van het Blancpain GT-kampioenschap en maakt gebruik van innovatieve simulatietechnologie. Assetto Corsa Competizione is het vervolg op Assetto Corsa, dat in 2014 uitgebracht werd en wat voor veel simracers hun eerste kennismaking met het simracen was. Door de Unreal Engine 4 is het de ontwikkelaars gelukt om het natuurkundige model van de game verder uit te diepen, terwijl voor de carrièremodus zelfs de hulp van Blancpain GT-coureur Mirko Bortolotti werd ingeroepen. Hij voorziet de speler aanvankelijk ook van adviezen. Makkelijk is de game allerminst. ACC is een echte simulatie en dat houdt in dat je als speler vooral veel geduld moet hebben. Je moet het geen probleem vinden om uren door te brengen met de jacht op de perfecte afstelling en het leren uitlezen van telemetrie. Het is belangrijk om te leren goed op je remmen en banden te letten, zodat ze niet oververhit raken. Ook moet er voorzichtig omgegaan worden met de versnellingsbak. Dat is de enige manier om succesvol te worden in Assetto Corsa Competizione.