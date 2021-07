Review F1 2021: Completer dan ooit door toevoeging Braking Point

Voor het dertiende opeenvolgende jaar heeft Codemasters de rechten in handen om de officiële Formule 1-game te maken. Dit jaar is het tijd voor F1 2021, de eerste sinds de Britse game-ontwikkelaar werd overgenomen door Electronic Arts, dat bij het grote publiek bekend is van de FIFA-voetbalgames. Die overname leidde bij enkele gamers tot zorgen over hoe de toekomstige F1-games zijn opgezet, maar in F1 2021 zijn de gevolgen daarvan amper merkbaar. Daarvoor kwam de overname door EA dan ook iets te laat.

Mogelijk heeft EA achter de schermen wat hulp geboden bij de ontwikkeling van de verhaalmodus ‘Braking Point’, de belangrijkste nieuwe toevoeging aan F1 2021. In deze nieuwe spelmodus kruip je als speler in de huid van Aiden Jackson, een jong talent dat via de Formule 2 naar de F1 wil promoveren. Na het winnen van de F2-titel krijg je de keuze uit vijf teams, waarbij je gekoppeld wordt aan de ervaren teamgenoot Casper Akkerman. Hij speelt een belangrijke rol in de verhaallijn van ‘Braking Point’, evenals F1 2019-schurk Devon Butler.

In deze modus moet de speler enkele uitdagingen op het circuit voltooien, wat met elkaar verbonden wordt door video’s waarin de verhaallijn verder uiteen wordt gezet. Na afloop van ieder racescenario komt de speler in een menu terecht, waarin je het laatste nieuws, updates van social media en je e-mails kan lezen. Ook word je zo nu en dan gebeld door de teambaas en de moeder van Jackson. Die laatste telefoontjes kan je overigens ook weigeren zonder dat het invloed heeft op het verloop van de verhaallijn.

‘Braking Point’ is een welkome toevoeging aan F1 2021 en een mooie modus om op snelheid te komen in de game. De vorm waarin het is gegoten doet denken aan de verhaalmodi die EA en 2K in het verleden verwerkten in hun FIFA- en NBA 2K-games. Het is eens iets anders dan de gebruikelijke spelmodi die normaal te vinden zijn in de F1-games. ‘Braking Point’ is in een relatief klein aantal uren uit te spelen en gezien de uitvoering verdient het een vervolg in F1 2022.

F1 2021 screenshot Photo by: Codemasters

MyTeam uitgebreid met zeven Icons

De nieuwe spelmodus is overigens echt niet de enige manier waarop je je kan vermaken in F1 2021. Zo keert ook de in F1 2020 geïntroduceerde modus MyTeam terug. De basis daarvan is blijven staan. Na het invullen van de basisgegevens van je coureur en je team, mag je een tweede rijder kiezen uit het F2-veld van 2020. Indien je de Deluxe-editie van F1 2021 gekocht hebt, kan je ook een van de zeven ‘Icons’ kiezen - Ayrton Senna, Michael Schumacher, Alain Prost, David Coulthard, Jenson Button, Nico Rosberg en Felipe Massa. Deze iconische coureurs zijn alleen kiesbaar voor het team dat je zelf hebt opgezet, dus je zal ze niet in bijvoorbeeld een Mercedes- of Alpine-bolide tegenkomen.

Ook ben je in de MyTeam-modus van F1 2021 weer verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de auto, het upgraden van de faciliteiten en het aantrekken van sponsoren. Het menu voor het doorontwikkelen van de auto is daarbij flink op de schop gegaan. Hierdoor ziet het geheel er strakker uit en is alles wat makkelijker te vinden. Dit keert overigens ook terug in de reguliere carrière-modus, waarbij het ook mogelijk is om gedurende de raceweekenden het een en ander te veranderen aan de lengte van de kwalificatie en de races. Heb je plotseling minder tijd? Dan kan je de race dus nog verkorten.

Two-player career kruising tussen carrière en multiplayer

Een andere toevoeging aan de reeks carrière-modi is de mogelijkheid om met zijn tweeën een carrière te beginnen. Deze two-player career is op twee manieren speelbaar: je kan ervoor kiezen om samen met een vriend een team te vormen (co-op), maar je kan het ook met verschillende teams tegen elkaar opnemen (contracts). De modus is in feite dus een kruising tussen de carrière-modus en de multiplayer en kan als de online vervanger van het split screen-racen gezien worden. F1 2021 biedt spelers in dezelfde ruimte echter ook de optie om dus met een gesplitst scherm tegen elkaar te rijden.

F1 2021 screenshot Photo by: Codemasters

Op het vlak van de online multiplayer in F1 2021 is er relatief weinig veranderd ten opzichte van F1 2020. Het geheel is wat toegankelijker gemaakt door de toevoeging van de ‘social play’-optie, maar verder is de opzet hetzelfde gebleven. Degenen die zich willen testen tegen de beste spelers, kunnen zich weer storten op de F1 Esports-kampioenschappen. Ook is het weer mogelijk om je eigen kampioenschappen met vrienden op te zetten en races rijden in de ‘ranked’ en ‘unranked’-lobby’s. Ook is het weer mogelijk om je eigen livery te ontwerpen voor online races en daarbij zijn er op het oog iets meer opties dan vorig jaar. Toch blijven de mogelijkheden ietwat beperkt, zeker in vergelijking met bijvoorbeeld Gran Turismo Sport.

Kleine, maar goede verbeteringen aan gameplay

Ten opzichte van F1 2020 zijn er in F1 2021 wat veranderingen doorgevoerd aan de gameplay. De auto’s zijn natuurlijk aangepast aan de veranderde reglementen voor de vloer en dat merk je in het rijgedrag. De bolides zijn net iets minder snel in de bochten dan vorig jaar, maar het algemene rijgedrag van de auto’s is stabieler. De AI is ook flink verbeterd. De virtuele coureurs verdedigen zich agressiever en daardoor is het minder lonend om een alles-of-niets aanval te doen. Bovendien lijkt de AI in algemene zin sterker te zijn dan in F1 2020, waarbij ze met name in de race sterker voor de dag komen. De afgelopen jaren waren zij juist sterker in de kwalificaties.

De sterkte van de AI is overigens zeer nauwkeurig aan te passen met 81 verschillende standen. De mogelijkheid om de moeilijkheidsgraad aan te passen is een vlak waarop F1 2021 overigens uitblinkt. Zoals altijd is het mogelijk om diverse hulpmiddelen aan te zetten zodat het makkelijker wordt om de auto op het grijze asfaltlint te houden. Ook is het mogelijk om de ERS-modus op automatisch te zetten, terwijl je ook kan kiezen tussen handmatige en geautomatiseerde starts. Bovendien is er een ‘expert’-modus, die het mogelijk maakt om nog meer instellingen te veranderen en daardoor nog dichter bij een echte simulatie te komen. Dat komt mede door het verbeterde schademodel, dat ook op verschillende standen te zetten is. Vooral in de simulatiestand wordt iedere fout en iedere botsing afgestraft met wat rondvliegende brokstukken.

F1 2021 screenshot Photo by: Codemasters

Bij de lancering van F1 2021 bevat de game 21 circuits. In een later stadium komen de circuits van Imola, Portimao en Jeddah als gratis download beschikbaar. China zit wel in de game, maar is alleen in ‘Braking Point’, losse races en time trials speelbaar. Canada, Singapore en Australië zijn wel in alle spelmodi speelbaar. Voor de veranderingen aan Albert Park en het Yas Marina Circuit geldt dat die nog niet verwerkt zijn in F1 2021 en Codemasters heeft al bekendgemaakt dat dit ook in een later stadium niet gaat gebeuren. Wel is er de mogelijkheid om de lengte van het seizoen aan te passen in de carrièremodi, waarbij je zelf kan kiezen welke circuits je wel en niet wil bezoeken.

Al met al zorgen de toevoeging van ‘Braking Point’ en de kleine veranderingen aan de diverse spelmodi en de gameplay ervoor dat F1 2021 de meest complete F1-game tot op heden is. Het spel is toegankelijker, beter aan te passen en gevarieerder dan voorheen. Dat zorgt ervoor dat je urenlang kan spelen zonder je te vervelen, dat geldt voor zowel beginners als voor de meer ervaren gamers.

F1 2021 is vanaf 16 juli te spelen op de PlayStation 5, PlayStation 4, de Xbox Series X/S, Xbox One en pc. De gelukkigen met de Deluxe-editie kunnen al vanaf 13 juli hun meters maken in de game.