René Hoogterp: "Simracen helpt mij bij het commentaar geven"

Simracen is met name in de coronaperiode in populariteit gestegen, maar de passie voor simracen begint bij René Hoogterp al ver daarvoor. “Ik ben al ruim 25 jaar simracer”, vertelt Hoogterp in gesprek met Motorsport.com. Voor Hoogterp begint het – als IndyCar-fan – allemaal met IndyCar Racing uit 1993 en Grand Prix 2, een game uit 1996. “Dat is wel heel lang geleden. Ik was al autosportliefhebber vanaf kinds af aan, dus ik wilde altijd maar racespelletjes spelen. Toen kon je het toch niet echt een sim noemen natuurlijk. Ja, dan had je de EA Sports-reeks met F1 2000, F1 2001 en dat soort spellen. Grand Prix Legends heb ik ook heel veel gedaan. Daar is het begonnen. En het is, wat ik zeg, ruim 25 jaar zo en nooit meer opgehouden eigenlijk.”

Vandaag de dag is Hoogterp in de simulator vooral in rFactor 2 te vinden, wat ten opzichte van bovengenoemde games een flinke stap vooruit is op het gebied van realisme. Wel stopt hij er tegenwoordig minder tijd in. “Ik heb te weinig tijd”, legt hij uit. “Dus als ik wat doe, dan ben ik aan het oefenen voor mijn race, eens in de twee weken. En dan heb ik hopelijk één avond voor de raceavond dat ik nog even meters kan maken. En that's it.” Dat gebeurt nu ook met een stuk serieuzer materiaal. Zo heeft de IndyCar-commentator een simrig van O-Rouge, een Fanatec-wheelbase en Heusinkveld Sprint-pedalen in huis staan. “Leuk speelgoed”, grapt hij. “Maar dat maakt me geen haar beter hoor.”

Met name dat laatste benadrukt Hoogterp. Het is tegenwoordig namelijk mogelijk om voor een paar honderd euro al een prima simulator in huis te halen, maar de doorgewinterde simracer kan al snel aan de duizenden euro’s denken. “Als je op een gegeven moment een stap hebt gemaakt naar Fanatec en denkt ‘nou, ik ga nu 600 euro betalen voor een stuurtje’, dan is de stap naar 1000 euro opeens niet meer zo heel groot meer. En als je dat gedaan hebt dan kan je opeens naar 2000 euro. Maar nogmaals: duurder spul maakt je niet per definitie sneller. En dat is dus het grote verschil met simracen en echte racen: het gaat echt om talent.”

Eerlijkste vorm van autosport

Dat is volgens Hoogterp ook de reden dat simracen in zijn ogen de eerlijkste vorm van autosport is. “Wat het mooie van simracen is, is dat je met één klik op je muisknop internationaal rijdt. In tegenstelling tot de echte autosport, waar je het eerst nationaal moet maken en dan eventueel internationaal kunt gaan. Die barrières heb je letterlijk niet met simracen. En dat maakt het natuurlijk wel mooi. En dat vind ik echt oprecht: simracen is de eerlijkste vorm van autosport. Want of je nou 15 of 65 jaar oud bent en of je nou 65 of 165 kilo weegt: simracen is gewoon de eerlijkste vorm. Want het is data en als het goed is kun je niet cheaten. En het is de toegankelijkste vorm van autosport. Want als jij een Logitech-kitje van 300 euro en een pc hebt, ben je klaar en kun je meedoen. Ik bedoel, als je een hele pc moet kopen en een simrig koopt, dan is dat nog altijd goedkoper dan een setje kartbanden – om het even in perspectief te plaatsen. En dat vind ik nog steeds heel belangrijk, dat simracen ook toegankelijk moet blijven.”

Wat Hoogterp ook opmerkt, is dat de grenzen tussen autosport en simracen steeds vager worden. Zo gebeurt het wel eens dat een simracer op basis van zijn talent de overstap maakt naar de echte autosport. Die vertaalslag kan in de racerij dus gemaakt worden, iets wat ook uniek is. “Als jij heel goed FIFA kunt spelen, wil dat niet zeggen dat je in het eerste van Ajax kunt spelen”, geeft hij als voorbeeld. “Maar als jij goed kunt simracen is er een grote kans dat je best wel aardig op het circuit mee kunt. En die voorbeelden zijn er ook.” Bovendien is het simracen door de jaren heen steeds realistischer geworden door de technologische ontwikkelingen. “En dat beseffen veel mensen nog niet, dat het echt wel meer is dan Mario Kart – Mario Kart is super leuk trouwens – maar dit is echt wel heel realistisch. Het is niet voor niks dat al die coureurs van de nieuwe generatie ook allemaal aan het simracen zijn. Max Verstappen, Lando Norris, noem ze allemaal maar op.”

Bij SRVN kan aan verschillende klassen worden deelgenomen.

Fax naar Zwitserland

Nu heeft Hoogterp dus amper tijd voor simracen, maar in het verleden kon hij zich wel toewijden aan kampioenschappen – en niet zonder succes. “Toen ik nog veel kon oefenen, won ik wel eens kampioenschappen”, geeft hij aan. “Ik kon Rudy van Buren wel bij vlagen aan. Maar ik heb geen ambitie om daar veel meer in te doen. Ik heb er te weinig tijd voor. Ik kan heel goed meekomen. Ik ben wel bovengemiddeld goed, denk ik. Ik was degene die altijd kampioenschappen pakte toen ik nog student was. Maar dat is inmiddels afschuwelijk lang geleden.”

Zo heeft Hoogterp veel bereikt in het simracen, maar zijn grootste succes stamt naar eigen zeggen uit 2007. “Voor SRVN hadden we nog Dutch Racing League, dat was met rFactor 1. Toen ben ik in 2007 kampioen geworden. En toen ben ik ook gevraagd om in Formula Simracing - dat is een beetje een professionele league voor rFactor 2 – bij Twister Racing testrijder te worden. En toen dacht ik, ‘oké, het wordt nu wel heel serieus’. Ik moest een contract tekenen, faxen naar Zwitserland en dat soort dingen. En het werd ook betaald. Toen dacht ik: ‘Het is niks voor mij.’ Dus ja, daar ben ik wel het meest trots op. Maar dat is stiekem dus al een tijd geleden.”

Communities samenbrengen

Dat simracen zit er voor Hoogterp niet meer vaak in, maar hij blijft altijd betrokken bij het simracen dankzij zijn taak als voorzitter van SimRace Vereniging Nederland. In feite is dat een fusie tussen Dutch Racing League en Benelux Racing Online, waarbij Hoogterp de grondlegger was. “Wat het probleem toen was, en nu gelukkig wat minder: het vond allemaal plaats in beschutte fora, forums, heel ver weg, heel beschut, niet in het open”, doelt hij op simrace-leagues. “Een standaard simracer zit, laten we eerlijk wezen, gewoon veilig in zijn zolderkamer en die doet zijn ding en klaar.”

“Ik zat op een gegeven moment in het bestuur, want ik vond het altijd leuk”, vervolgt Hoogterp. “Zo'n eikel ben ik dan wel. Ik kan niet zomaar ergens aan deelnemen, ik wil ook wat meer doen. Dus ik zat op een gegeven moment in twee communities, in de organisaties ervan. Allebei hadden ze een goede kant. Toen dacht ik: ‘Waarom kunnen we niet die beide partijen bij elkaar koppelen?’ En laten we er dan alsjeblieft ook een officiële vereniging van maken, want we deden wel altijd een soort LAN-party en er werden wat dingen besproken wat we gingen doen, maar het was niet een officiële verenigingsvorm. Ik wist dat het ook bewust een verenigingsvorm moest blijven. Dus een kleine portemonnee, niet te gek doen, zeker geen bedrijf ervan maken, want we vinden het gewoon hartstikke leuk om te simracen.”

Hoogterp wilde per se voor een verenigingsvorm gaan, omdat er dan ook nog ruimte was om met externe partners om tafel te kunnen. En zo is eind 2010 SimRace Vereniging Nederland opgestart.” In die jaren is er verder weinig veranderd aan wat de SRVN doet, geeft Hoogterp toe. “We zijn wel gespecialiseerd op rFactor 2, puur omdat we goede linkjes hadden – en hebben – met Marcel Offermans, toen nog de directeur van Studio 397. Wij organiseren kampioenschappen voor zowel de beginnende simracer, maar ook de wat gevorderde simracer.” Door de jaren heen heeft SRVN wel enkele talenten het ver zien schoppen. Namen als Bono Huis en Rudy van Buren namen ook deel aan competities van SRVN. “Het zijn echt wel de internationale toppers. Die hebben allemaal wel bij SRVN gereden. Dus dat is wel heel leuk. Maar het is niet het doel op zich om talenten op te leiden. Maar dat ontstaat zo.”

In de simracewereld is het binnen een muisklik mogelijk om mee te doen aan een league, nationaal of zelfs internationaal. Zo is de keuze dus enorm, maar wat maakt SRVN dan bijzonder binnen dat landschap? Hoogterp benadrukt dat SRVN aantrekkelijk is voor de beginnende simracer, maar ook de gevorderde. “Het leukste is wel dat je echt een community hebt. Dat je gelijkgestemden hebt en in ons geval Nederlandstalig. Dat vind ik echt een belangrijk unique selling point. Natuurlijk, je sluit heel veel mensen uit. Maar dat is juist onze kracht: je kunt bij ons gewoon Nederlands praten. Via Discord of via Teamspeak hebben we contact met elkaar. We helpen elkaar als jij echt beginner bent. Ben jij gevorderd, dan hebben we daar ook nog klasses voor. Een leuke competitie voor elk niveau. En als je wil beginnen met simracen, dan kom je toch wel bij SRVN uit denk ik.”

Daarnaast benadrukt Hoogterp dat deze community heel hecht is. “Mede door de contributie zijn de leden al jarenlang lid en dus is het echt een groep vrienden geworden, zeker binnen ons eigen simteam.”

SRVN werkt sinds 2017 samen met KNAF.

Vrijwilligers kracht van de vereniging

SRVN wordt uiteraard niet alleen door Hoogterp gerund, want er zijn ook nog zo’n 25 vrijwilligers die meehelpen bij het draaiende houden van de competities – enkel in rFactor 2 – en het ondersteunen van Sim Formula Europe. “En dat is wel echt de kracht van de vereniging. Want nogmaals: we hebben een beperkt budget, bewust ook. Iedereen doet het vrijwillig. Er is een beetje vrijwilligersvergoeding. We werken met een jaarbudget van 5000 euro, voor alles. Dus dat is helemaal niks. Al die vrijwilligers doen ontzettend veel, mooi werk. En ja, dat moet vanuit het bestuur een beetje gecoördineerd worden. We vinden het belangrijk dat we een onafhankelijke racecommissie hebben. Dus dat er eigenlijk geen bestuursleden erin zitten.” Zo kunnen leden van SRVN zich dus beklagen bij de racecommissie als zij zich benadeeld voelen in een race.

Daarnaast zitten er ook vrijwilligers in het bestuur die kunnen sleutelen aan de game zelf. “Omdat wij rFactor 2 goed kennen, kunnen wij die hele mods helemaal aanbouwen. Liveries, physics kunnen we zelfs allemaal aanpassen”, legt Hoogterp uit. “Iets wat in iRacing eigenlijk niet kan. Circuits, billboarding, dat soort dingen kunnen we allemaal aanpassen. Dus wat mijn rol is: coördineren tussen die partijen die allemaal hetzelfde voorhebben met de vereniging.”

Zo’n vereniging moet het hebben van vrijwilligers, maar ook van de leden. Hoeveel leden SRVN op dit moment telt? “Ongeveer 200 betalende leden”, geeft de voorzitter van SRVM ter indicatie. In de coronaperiode zat het aantal leden zelfs nog boven de 300. “We hebben dus een jaarlijkse contributie van 30 euro. Dat is niet veel, maar wel om de kosten te dekken. Daarnaast hebben we wat sponsors.” Die 200 leden kunnen meedoen aan verschillende kampioenschappen, waarbij de GT3-klasse ‘de hardloper’ is. “Dan hebben we wel eens ruim 50 man aan de start staan. Ja, dat is wel tof.”

Officieel NK dankzij KNAF

Sinds 2017 werkt de SRVN samen met Knac Nationale Autosport Federatie (KNAF). Daardoor was het voor het eerst mogelijk om via een simracevereniging een officiële licentie van een nationale autosportbond te verkrijgen. “Daar zijn we echt supertrots op”, doelt Hoogterp op die samenwerking. “Ik ben in 2017 in contact gekomen met de KNAF. Ik ben naar de KNAF toegegaan van ‘hé, zullen we niet eens een keer wat doen met simracen?’ Dat is dus 2017, dat is nog vóór corona. Ze waren er best wel enthousiast over, maar ze wilden dan ook echt dat je dan een racelicentie ging halen. En toen ze dat vertelden, zei ik: ‘Ho eens even, wij vragen drie tientjes contributie’. Zij dachten: ‘Echt? Zo weinig?’ Ja, maar we hebben het over simracen, hè. Dus ze hadden wel even een omslag nodig, dat ze wisten dat wij het zo doen omdat wij qua financiën niet echt kunnen racen. Maar wij zijn er dus naartoe gegaan en daar hebben wij de sectie ‘virtueel racen’ opgericht.”

“En dus hebben wij als SRVN een officiële KNAF-licentie”, voegt Hoogterp toe. “Je kunt je afvragen: ‘Wat heeft de KNAF ermee te maken?’ Maar je merkt toch dat sponsoren en Andy (Maassen, organisator Sim Formula Europe, red.) het wel heel erg interessant vinden dat wij wel een KNAF-link hebben. Dus wij kunnen ook officieel – dat mag je natuurlijk altijd doen, een NK – maar wij kunnen een officieel NK onder de vleugels van de KNAF organiseren.” Daarnaast werd KNAF Digital opgericht, de simracetak van KNAF. “Daar zat ik ook in de werkgroep, maar toen – dat was begin van coronatijd en ik kreeg een kind en het was druk – ben ik eruit gestapt. Maar ik heb wel de KNAF Digital mede vormgegeven en gestart, wij waren de eerste. Wij hebben het opgestart, wij hebben de samenwerking gepakt, anders was KNAF Digital er misschien niet eens geweest.”

Dit jaar staat ook een NK op het programma, het NK GT3. Met alle competities die online al te vinden zijn, rijst dan de vraag wat dit onderscheidt van alle andere leagues. “Eerlijk gezegd, niet zo heel veel”, erkent Hoogterp. Hij wijst echter wel het hoge niveau aan als onderscheid. “Want de beste rijders van onze club rijden in het NK GT3. De races worden net zo goed georganiseerd. Elke race wordt gelivestreamd met commentaar. Dus dat is, het is niet dat daar echt een verschil in zit, nee.”

In de GT3-klasse is dit jaar een NK via SRVN.

Betere commentator door simracen

Met die uitspraak volgt meteen de link naar het werk waar de meeste mensen Hoogterp van kennen: IndyCar-commentator. De IndyCar stopt al relatief vroeg in het jaar, waardoor dat werk enkele maanden op een laag pitje staat. Staat Hoogterp dan te springen om verslag te doen van een simrace van de SRVN? “Ja, heel graag zelfs. Dat is wel leuk. Ik bedoel, IndyCar, dat is een half jaar op, een half jaar af. Dus een halfjaar doe ik niks qua commentaarwerk. Dus ik vind het wel stiekem heel lekker om juist in dat off-season nog wel even simracecommentaar te geven. Sterker nog, ik vind een simrace vaak leuker dan een echte race, want er gebeurt veel meer”, stelt hij. “Mede door het raceformat, mede doordat je alles kunt aanpassen. Dus er gebeurt vaak veel meer in een simrace. Dus ik doe dat heel graag nog. Ik doe het wel te weinig, maar regelmatig ben ik ook gewoon te horen als commentator. Dat vind ik hartstikke leuk, ja.”

Niet alleen is het leuk, het heeft ook andere grote voordelen voor zijn werk wanneer de IndyCar dan weer begint. “Net als in het simracen ben je als commentator vooral visueel bezig. Hoewel ik dus geen coureur ben, zie ik wel wat een coureur doet”, meent Hoogterp. “Dus dat is wel een leuke vertaalslag. Ik denk dat het simracen mij wel helpt bij het commentatorwerk, dat ik zie wat er gebeurt. Dus dat is wel leuk, dat die werelden bij elkaar komen."

Het simracen is tegenwoordig een dusdanig serieuze business, dat er regelmatig grote evenementen met flinke geldprijzen georganiseerd worden. Sim Formula Europe, waarvan de finale op 13 januari plaatsvond, is daar een voorbeeld van. De snelste simracers van Europa streden om de zege met een prijzenpot van 12.500 euro. Om op dat niveau te komen, moeten er veel uren gestopt worden in de simulator. Hoogterp houdt simracen echter liever een hobby. “Ik ben blij als ik een leuke race heb gehad, het maximale eruit gehaald heb. Een beetje plezier maken. Nu is het vooral plezier maken. Ik moet me niet meer druk maken als ik geen wedstrijden win, want dan word ik heel snel chagrijnig. Want dat zit er gewoon niet meer zo heel veel in. Plezier maken, dat is vooral het allerbelangrijkste.”