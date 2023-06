Releasedatum en trailer voor F1 Manager 23 onthuld

F1 Manager werd vorig jaar geïntroduceerd als nieuwste F1-game naast de traditionele games die we elk jaar van EA Sports en Codemasters kunnen verwachten. In F1 Manager 23 zal de speler net als vorig jaar in de schoenen van teambazen als Christian Horner, Toto Wolff en Guenther Steiner treden om een van de huidige teams naar de top te helpen - of juist aan de top te houden in het geval van Red Bull.

De tweede editie van F1 Manager verschijnt 31 juli en draagt de naam F1 Manager 23. De ontwikkelaar, Frontier Developments, belooft enkele vernieuwingen ten opzichte van haar voorganger. Zo is de zogenaamde 'Race Replay'-modus nieuw. Spelers krijgen dan scenario's van de echte Formule 1-races van dit seizoen voorgeschoteld en kunnen zo dus kijken of zij het in dat geval beter hadden gedaan dan het echte team.

Tevens heeft de speler nu nog meer in de gaten te houden met de komst van de sportief directeur binnen het Formule 1-team. Deze is verantwoordelijk voor het beheren van de pitcrew en hun trainingsschema, waarbij de risico's van een snelle pitstop, zoals een grotere kans op fouten, moeten worden afgewogen. Daarnaast kunnen spelers zich meer richten op het gewicht van de bolide en kunnen zij de nieuwste generatie coureurs op de voet volgen en vastleggen op basis van hun prestaties in de Formule 2 en Formule 3, die nu volledig gesimuleerd worden.

F1 Manager 2023 verschijnt 31 juli op PC via Steam en de Epic Games Store, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 en Xbox One. Voor wie niet kan wachten is er ook een Deluxe Edition. Deze verschijnt vier dagen eerder en biedt de speler meerdere extra's, waaronder drie exclusieve Race Moments.

Bekijk hieronder de trailer van F1 Manager 2023: