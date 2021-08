Releasedatum van de nieuwe NASCAR-game bekend

NASCAR 21: Ignition is de versie uit de serie officiële NASCAR-games. Het spel is ontwikkeld door Motorsport Games en heeft een flinke upgrade gekregen, met een nog realistischere rijderservaring, leukere gameplay, dynamische AI en schitterende visuals. In de game zijn alle officiële coureurs, teams en circuits van de NASCAR Cup Series 2021 vertegenwoordigd. Het commentaar wordt verzorgd door ‘de Voice of NASCAR’ MRN Radio.

De spelers kunnen een aantal nieuwe features tegemoet zien. Zo kan er met de Race Now-optie direct geracet worden maar is er ook een uitgebreide Career-mode om je een weg omhoog te werken. Daarnaast kan je tot veertig vrienden uitnodigen voor een online race. Ook kan je je eigen wagen volledig customizen in de nieuwe Paint Booth. De soundtrack wordt verzorgd door sterren als Lynyrd Skynyrd, Imagine Dragons, Aerosmith en Luke Combs.

NASCAR 21: Ignition ligt vanaf 28 oktober in de winkels voor Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox One en PC. Met een pre-order krijg je twee dagen eerder toegang tot de game.