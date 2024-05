Releasedatum F1 Manager 2024 en nieuwe trailer onthuld

F1 Manager komt met deze releasedatum zoals gebruikelijk later uit dan de racegames van EA Sports. F1 24 verschijnt immers op 31 mei. In die game kunnen spelers aan de slag als coureur terwijl F1 Manager 2024 - zoals de naam doet vermoeden - de speler juist in de rol van teambaas schuift. F1 Manager verscheen in 2022 voor het eerst en werd gemengd ontvangen, een jaar later waren er al wat stappen vooruit gezet. Uiteraard zijn er voor de nieuwe versie van de game enkele veranderingen doorgevoerd.

In F1 Manager 2024 zijn alle teams en coureurs van het huidige F1-seizoen terug te vinden, maar dit jaar is er ook voor het eerst een mogelijkheid om een eigen team op te richten. Daarbij kan de kleurstelling van de auto en het racepak van de coureurs aangepast worden, evenals een logo gecreëerd worden. Het is dan wel zaak om de juiste mensen aan te trekken en te onderhandelen over sponsordeals. Daarnaast blijft het gewoon mogelijk om leiding te nemen over een van de huidige tien teams, waardoor zij de taken kunnen overnemen van een Toto Wolff, Frédéric Vasseur of Bruno Famin.

Voor coureurs en personeel is in F1 Manager 24 een nieuw mentaliteitssysteem geïntroduceerd, evenals dynamische contractonderhandelingen. Hierdoor is nog meer dan voorheen van belang om coureurs en personeel tevreden te houden, anders kunnen concurrerende teams personeel of coureurs overhalen om de overstap te maken. Zo kan er elk seizoen een silly season zijn en zou een overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari de normale gang van zaken kunnen zijn.

Gameontwikkelaar Frontier Developments belooft daarnaast verbeteringen aan het racegedrag van de coureurs op de baan, nieuwe camerastandpunten en de introductie van mechanische problemen die zich zomaar voor kunnen doen. Ook is er een zogenaamde 'affiliate'-programma toegevoegd om jonge coureurs doorlopend te kunnen blijven ondersteunen in de Formule 2 en Formule 3 terwijl ze klaargestoomd worden voor de Formule 1.

F1 Manager 24 verschijnt 23 juli op PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S en de Xbox One. De standaardversie zal 34,99 euro kosten, de deluxe edition - met onder meer speciale kleurstellingen en uitdagingen - kost 44,99 euro. Bekijk hieronder de gameplay trailer voor de game.