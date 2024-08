Nederlandse simkampioen verlaat Mercedes voor Red Bull

Een bijzondere transfer in de wereld van het simracen. Jarno Opmeer verlaat het team van Mercedes en stapt over naar Red Bull Racing. Opmeer is een grote naam in het simracen. Hij is met twee wereldtitels in het F1 Sim Racing-kampioenschap recordhouder en heeft meer dan een miljoen volgers op zijn socialmediakanalen. Met het aantrekken van de Nederlander heeft Red Bull de succesvolste line-up in het kampioenschap, want regerend wereldkampioen Frede Rasmussen is al onderdeel van het team.

Opmeer is blij met de overstap naar Red Bull en komt al snel in actie voor het team. "Ik kan niet wachten om voor Red Bull aan de slag te gaan!", jubelt de voormalig Formule 4-coureur. "Mijn eerste race voor het team is vanavond [woensdag], we hebben al hard getraind. Dit weekend bezoek ik ook de Grand Prix van Nederland, dus dit is een hele mooie week aan het worden. Ik kijk er naar uit wat de toekomst voor ons in petto heeft."

Hoofd Esports van Red Bull Joe Soltysik ziet het aantrekken van Opmeer als een signaal dat zijn team goed bezig is. "Het laat niet alleen het harde werk van ons en van Team Redline zien, maar het is ook een statement dat we de intenties hebben om duurzaam op een hoog niveau aan simracen te doen", aldus de topman. "Een line-up met Jarno Opmeer en Frede Rasmussen is de sterkste die er is. Hopelijk helpt het ons om het teamkampioenschap terug te veroveren."

F1 Sim Racing-kampioenschap

Het kampioenschap van 2023-2024 zit er net op. Rasmussen pakte de titel, net voor de Nederlander Thomas Ronhaar. Ronhaar komt voor Sauber uit. Opmeer eindigde uiteindelijk op een vierde plek, op gepaste afstand van Rasmussen en Ronhaar. Ferrari ging er met het teamkampioenschap vandoor, vlak voor Sauber en Red Bull.