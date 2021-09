De openingsrace van de eerste Le Mans Virtual Series vond plaats op Autodromo Nazionale Monza, waar vier uur virtueel racen in meerdere klassen gepland stond. Erhan Jajovsky pakte vrijdag al de pole-position in de RE8G Esports Oreca 07 en mocht het uit 38 auto’s bestaande startveld dus aanvoeren. De pole in de GTE-klasse was voor Kevin Siggy en BMW Team Redline.

De vraag was of het veld bij de start goed door de Variante del Rettifilo zou komen. Dat was in de LMP2-klasse zeker het geval, waarbij Jajovski de leiding behield bij het verschijnen van het groene licht. Bij de GTE vonden er wel meteen verschuivingen plaats: Joonas Raivio pakte vanaf de vierde startplek de leiding, terwijl Timotej Andonovski de achtste plek namens TESLA R8G ESPORTS verruilde voor de tweede positie. Die strijd vooraan zou slechts enkele minuten later al in tranen eindigen: Kevin van Dooren in de 77 Porsche Proton Competition-bolide kwam in de Variante della Roggia in aanraking met Andonovski. Beiden vielen ver terug, terwijl de TESLA R8G-coureur ook een drive-through penalty kreeg.

Vooraan zette Jesper Pedersen namens Floyd ByKolles-Burst de jacht op Jajovski in en hierdoor kwam hij binnen een halve seconde van de leider. In die strijd ging het duo wijd, wat de deur opende voor GPS Rebellion Williams-coureur Marcell Csincsik om er een strijdend drietal van te maken na een half uur racen. Enkele minuten later werd het startschot gegeven voor de eerste ronde LMP2-pitstops, waarbij Jajovski zijn voorsprong wist uit te breiden. De strijd in de GTE-klasse bleef intussen spannende gevechten opleveren. Porsche Esports Team-rijder Mitchell deJong kwam na een voorzichtige start richting de kop van de klasse. Na ongeveer een uur racen werden de eerste pitstops gemaakt.

R8G Esports wisselde coureurs, waarbij Gordon Mutch het stuur van de leidende nummer 8 overnam. Bij het uitkomen van de Variante della Roggia kwam hij echter in het grind, waarna hij spinde en dwars op de baan kwam te staan. Daarna werd Mutch geraakt door de #61 Porsche van Alister Yoong en de #38 JOTA-auto van Ferris Stanley. Jonathan Aberdein, die de #44 overnam van Michi Hoyer, ontweek de chaos en nam de leiding, terwijl Mutch en Stanley met veel schade terugkeerden in de pits. Makkelijk had Aberdein het echter niet, want Jeffrey Rietveld zette druk op de Zuid-Afrikaanse coureur. De Realteam Hydrogen Redline-coureur greep uiteindelijk de leiding in bocht 1, nadat hij eerder al meerdere pogingen deed in de Curva Alboreto.

Later in de race kende Marco Saupe en Team WRT SIMTAG Esports een rampzalige pitstop, waarbij hij van achteren werd geraakt terwijl hij stilstond in de pits. De dader was Team Fordzilla, bestuurd door Luke Browing. Beide auto’s liepen aanzienlijke schade op. Het drama voor Team WRT SIMTAG Esports was daarmee nog niet voorbij, want later zou de auto in de Curva Grande in brand vliegen. Daarmee kwam hun race ten einde.

Bij aanvang van het laatste uur had de in de GTE leidende Porsche een voorsprong van 30 seconden opgebouwd en dus ging de focus naar de twee strijdende BMW’s op posities twee en drie. De BMW Team GB M8, bestuurd door Sami-Matti Trogen, reed voor Enzo Bonito van BMW Team Redline. Na het seinen met zijn koplampen wist Bonito de inhaalactie te voltooien in de eerste bocht.

In de LMP2 reed Dani Juncadella intussen vooraan in de Realteam Hydrogen LMP2-bolide. Hij had een marge van 17 seconden op de achtervolgers, aangevoerd door Jiri Toman in de GPX Rebellion Williams. Met nog 30 minuten te gaan kwam Toman binnen voor zijn laatste stop. Door later te stoppen dan Juncadella kon de pitstop korter duren, waardoor het gat verkleind werd tot acht tellen. In de laatste stint moest een professionele coureur dus proberen om een jagende esports-expert achter zich te houden.

Daarin slaagde Juncadella met vlag en wimpel, want samen met Jeffrey Rietveld en Michal Smidl won Realteam Hydrogen Redline met 7,8 seconden voorsprong. Toman kwam nog onder druk te staan van Jernej Simoncic, maar een gelapte GTE-auto voorkwam een echte strijd. “We hadden een heel soepele race. Dat was belangrijk”, zei de DTM-coureur. “Jeffrey reed een geweldige eerste stint en Michal nam zijn banden over, wat nooit makkelijk is. Tegen het einde moest ik de auto gewoon thuisbrengen. Een geweldige race.”

In de GTE-klasse was er een meesterlijke prestatie van de fabrieksgesteunde Porsche, waarbij de voorsprong in de laatste 30 minuten met verve werd verdedigd. “Mitchell en Martin hebben het geweldig gedaan voordat ik de auto overnam. Uiteindelijk draaide het erom dat ik de auto thuis zou brengen”, legde Mack Bakkum uit. “We kregen een verrassing met BMW Team Redline toen zij hun bandenwissel oversloegen, maar we wisten dat we een groot snelheidsvoordeel zouden hebben als zij voor ons naar buiten zouden komen.”

Uitslag LMP2 Virtual Le Mans Series, Ronde 1, Monza

#70 Realteam Hydrogen Redline – 147 laps #22 GPX Rebellion Williams +7.865 #4 Floyd ByKolles-Burst +9.853 #444 Alpha Ind. ByKolles-Burst +27.063 #1 Rebellion GPX Esports +49.913

Uitslag GTE Virtual Le Mans Series, Ronde 1 Monza

#91 Porsche Esports Team – 133 lap #71 BMW Team Redline +7.530 #88 Proton Competition +1 lap #55 BMW Team GB +1 lap #89 BMW Team BS+COMPETITION +1 lap