Kijk terug: Race 3 van de KNAF Digital Autumn Cup op Laguna Seca

Op de klassieke Amerikaanse baan in Californië zullen de coureurs het in Renault Sport R.S.01’s tegen elkaar op gaan nemen. Floris Simmerman pakte vorige week de zege op de Nürburgring, maar Calvin de Groot staat met 80 punten bovenaan in het klassement. De gedeelde tweede plek is in handen van Kaj de Bruin en Rick van Bergen, die allebei 10 punten achterstand hebben op De Groot.

Wie pakt de overwinning op het circuit van Laguna Seca? Kijk de race bovenaan deze pagina in de livestream. Meepraten kan uiteraard op het Twitch-account van KNAF Digital.

Wil je ook meedoen? Lees dan dit artikel: Dit moet je weten over de esports-competities van KNAF Digital en meld je aan. Dit seizoen worden er nog meer wedstrijden georganiseerd.