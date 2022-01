Kijk terug: Race 2 KNAF-certified Gran Turismo Sport Winter Cup 2022

Op het echte circuit van Spa-Francorchamps wordt momenteel hard gewerkt aan een grootschalige verbouwing, maar gelukkig kan er virtueel wel nog volop geracet worden op het iconische circuit in de Belgische Ardennen. De coureurs van de KNAF-certified Gran Turismo Sport Winter Cup worden er getrakteerd op een stevige regenbui, wat voor extra lastige omstandigheden zorgt op het ruim 7 kilometer lange circuit.

Arie Haydar pakte vorige week de winst in de openingsrace van de Winter Cup. Wie trekt er aan het langste eind in de tweede ronde? Je ziet het allemaal in de livestream bovenaan deze pagina. Meepraten over de race kan uiteraard op het Twitch-account van KNAF Digital.

Wil je ook meedoen aan de competities van KNAF Digital? Lees dan dit artikel: Dit moet je weten over de esports-competities van KNAF Digital en meld je aan. Er staan dit seizoen nog zeven races op het programma, dus er zijn ook zeven kansen over om je te kwalificeren voor een van de finales.